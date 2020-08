الهاتف OnePlus Nord الجديد يحصل على أول تحديث له، ويُحسن أداء الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تخطط لشراء الهاتف OnePlus Nord الجديد تمامًا، فسوف يكون هناك تحديث في إنتظارك بمجرد إخراج الهاتف من العلبة. تم الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord بالأمس فقط، ولكن التحديث الأول بدأ بالفعل في شق طريقه لبعض المراجعين الذين حصلوا على الهاتف من الشركة.

هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم OxygenOS 10.5.1، وهو يعمل على تحسين أداء محادثات الفيديو، بالإضافة إلى إصلاح مجموعة من الجوانب على مستوى الكاميرا، بما في ذلك أداء الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وجودة الصور الداخلية، فضلا عن تحسين كفاءة وضع تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. وكالعادة، هذا التحديث يعمل أيضًا على تعزيز إستقرار النظام.

هذا التحديث يبلغ حجمه 103 ميغابايت، لذلك لا يوجد شيء كبير للغاية هنا، ولكن من الجميل أن نرى شركة OnePlus تعمل بسرعة على تحسين هاتفها الجديد دون حصر إهتمامها على الهواتف الرائدة فقط.

Woah, the OnePlus Nord is already receiving a software update in India with a few camera improvements!#OnePlusNord #OnePlusNordAR #OnePlusBuds pic.twitter.com/HsiQLDNv7N