شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: ألعاب الفيديو العنيفة لا تجعل الأطفال أكثر عدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة مثل Grand Theft Auto و Call of Duty لن تجعل الأطفال أكثر عدوانية في الحياة الواقعية، حيث درس باحثون من جامعة ماسي وجامعة تسمانيا وجامعة ستيتسون العديد من الدراسات طويلة المدى في ألعاب الفيديو والعدوانية .

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يجدوا أي دليل على وجود صلة جوهرية بين محتوى اللعبة العدواني وعلامات الغضب في وقت لاحق في مرحلة الطفولة.

كما أن المبالغة في إجراء الدراسات غير الدقيقة في الماضي بالغت في تأثير الألعاب على العدوانية، في حين تُظهر الدراسات ذات الجودة الأفضل أن تأثيرات الألعاب لا تذكر.

وقد ألقت اللقطات الواقعية للعنف، مثل إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، باللوم على ألعاب الفيديو من جانب بعض السياسيين، بدلاً من تنظيم الأسلحة ومنع سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إطلاق النار في الولايات المتحدة العام الماضي، إن أمريكا بحاجة إلى وقف تمجيد العنف عن طريق ألعاب الفيديو.

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وقال الباحثون في بحثهم المنشور في مجلة Royal Society Open Science: "لا يبدو أن الدراسات تدعم الروابط الجوهرية طويلة المدى بين محتوى اللعبة العدواني وعدوان الشباب".

وأضاف الباحثون: "تبدو العلاقة بين محتوى اللعبة العدواني وعنف الشباب أفضل تفسيرًا من خلال نقاط الضعف المنهجية والآثار المتوقعة للباحثين من التأثيرات الحقيقية في العالم الحقيقي".

قاد الدراسة كريس فيرجسون، أستاذ علم النفس في جامعة ستيتسون في فلوريدا، الذي رفض في السابق العلاقة السببية بين ألعاب الفيديو والسلوك العنيف.

يقول الدكتور فيرجسون وفريقه، إن ما إذا كانت ألعاب الفيديو العدوانية تساهم في السلوك العدواني لدى الشباب مسألة خلافية منذ عقود، منذ أقدم خزانة وألعاب وحدة تحكم أتاري 2600 في أوائل الثمانينيات.

وعلى الرغم من ما يقرب من أربعة عقود من البحث حول العلاقة بين الألعاب والعدوان، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، بينما تم إجراء أكثر من 100 دراسة تجريبية حول تأثيرات اللعبة العدوانية.