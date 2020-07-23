شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يلتقطون أول صورة على الإطلاق لكوكبين يدوران حول نجم يشبه الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التقاط أول صورة على الإطلاق لكوكبين يدوران حول نجم يشبه الشمس على بعد 309 سنة ضوئية من الأرض من قبل علماء الفلك باستخدام تلسكوب أرضي، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم استخدام تليسكوب المرصد الجنوبى الأوروبى فى تشيلى لالتقاط صورة الكواكب الخارجية العملاقة التى تدور حول النجم الصغير جدًا.

يقول علماء الفلك إن هذه الصورة هى لقطة لبيئة مماثلة لنظامنا الشمسى - ولكن فى مرحلة مبكرة من تطورها، لكن العملاقان الغازيان أكبر بكثير وأبعد بكثير عن نجمهما المضيف من المشترى أو زحل فى نظامنا الشمسى، وفقًا للباحثين.

النجم صغير بشكل لا يصدق وعمره 17 مليون سنة فقط، ويظهر بعد 50 مليون سنة فقط من وفاة الديناصورات على الأرض - يبلغ عمر شمسنا 4.6 مليار سنة.

من خلال دراسة الصور المباشرة لهذا النظام الكوكبى الصغير فى وقت مبكر من تطوره، يأمل الفلكيون فى الحصول على صورة أفضل لكيفية تطور نظامنا الشمسى فى ملايين السنين الأولى.

أقرب كوكب إلى النجم فى هذا النظام الشاب هو أكبر 14 مرة من كوكب المشترى ويدور 160 مرة عن نجمه أكثر من الأرض من الشمس.

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الكوكب الآخر أكبر بستة أضعاف من كوكب المشترى ويدور على مدار 320 مرة أبعد من الأرض من الشمس.

هذه هى أول صورة مباشرة لنظام كوكبى حول نجم مثل شمسنا ويسمى TYC 8998-760-1 ، وفقًا لعلماء الفلك.

قال ألكسندر بون، طالب الدكتوراه فى جامعة ليدن فى هولندا، الذى قاد البحث الجديد، إنه لم يتم تصوير سوى جزء صغير من الكواكب الخارجية مباشرة.

سوف تساعد هذه الملاحظات العلماء على فهم كيفية تشكل الكواكب حول شمسنا، وسيكون الطقس حارًا جدًا لاستضافة الحياة، كما أنهم سيساعدون أيضًا فى تحديد من هم أكثر عرضة للإيواء.

تبلغ درجة حرارة سطح الكوكب الأكبر حوالى 1400 درجة مئوية (2600 درجة فهرنهايت) ، وأقرب كوكب إلى النجم فى هذا النظام الشاب هو أكبر 14 مرة من كوكب المشترى ويدور 160 مرة عن نجمه أكثر من الأرض من الشمس.

أما الكوكب الآخر فهو أكبر بستة أضعاف من كوكب المشترى ويدور على مدار 320 مرة أبعد من الأرض من الشمس.