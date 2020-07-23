شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي الإنترنت.. إيه الفرق بين نسخ متصفح فايرفوكس المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر متصفح فاير فوكس يعتبر واحدا من متصفحات الإنترنت الشهيرة التى يعتمد عليها العديد من المستخدمين حول العالم، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أن متصفح فايروفوكس يمتلك العديد من الإصدارات المختلفة والتى نعرض أبرزها كما يلى:

Firefox

هو الإصدار الأساسي من متصفح فايرفوكس ويعتبر منافس للمتصفحات الأخرى مثل جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج، إذ يوفر العديد من المميزات مثل دعم المتصفح للإضافات، فضلا عن مزامنة جميع علامات التبويب المفتوحة على متصفحك عبر الأجهزة المختلفة والتي تسهل عليك عملية التنقل بين الأجهزة المختلفة الخاصة بك بدون التأثير على عملية التصفح.

Firefox Nightly

هي نسخة مخصصة بشكل أساسي للمطورين، وهي مصممة لإختبار وتجربة المميزات الجديدة التى لم تصل إلى النسخة المستقرة بعد، كما أنه يتم تحديثها يومياً، ويمكن تثبيته على أنظمة التشغيل ويندوز ولينيكس و macOS وأندرويد.

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Firefox Focus

هو متصفح يركز على الخصوصية، حيث يعمل دائماً في وضع التصفح الخفي، وهذا يعني عدم وجود سجل لحفظ الصفحات التي يقوم المستخدم بزيارتها، ولا بيانات خادم على الاطلاق، كما يقوم المتصفح بحظر جميع المتتبعين والاعلانات وغير ذلك.

Firefox Beta

هو النسخة التجريبيية من متصفح فايرفوكس، وهو يعتبر الأفضل للمستخدمين الفعليين لمتصفح فايرفوكس الذين يرغبون في رؤية المميزات الجديدة قبل وصولها إلى النسخة المستقرة، وتتميز هذه النسخة من متصفح فايرفوكس بالعديد من المميزات مثل قائمة علامات التبويب الجديدة، ووجود الوضع الداكن، وشريط للأدوات وما إلى ذلك.

Firefox Lite

هي نسخة مصغرة من متصفح فايرفوكس، وتأتى في حجم لا يزيد عن 8 ميجابايت، وهو يمتلك العديد من المميزات مثل مزامنة عامات التبويب المفتوحة على الأجهزة المختلفة، وواجهة بسيطة ورائعة بالإضافة إلى نفس مستوى الخصوصية والأمان الذي يوفره متصفح فايرفوكس.