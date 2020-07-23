كيفية تشغيل و ايقاف الميكروفون على ويندوز 10 بضغط زر. من المواضيع التي يجب التفكير بها فأحد الفطع المهمة في اجهزة الكمبيوتر / اللابتوب خاصة هي الميكروفون. لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوترات بها زر لكتم الصوت و تشغيله هذا نوع من الإختصارات الجيدة و الذي انا احبذ تعميمها فاختصارات لوحة المفاتيح مفيدة بشكل كبير. لذلك ففي هذا المقال سنشرح كيفية انشاء اختصار يمكنك من تشغيل و ايقاف الميكروفون على ويندوز 10

ماذا تحتاج ؟

كيفية تشغيل و ايقاف الميكروفون على ويندوز 10 بضغطة زر

1- قم بتحميل التطبيق من الرابط بالأعلى

2- قم بتثبيت التطبيق -تثبيته سهل لن يأخذ ثانية- و من ثم تشغيله

3- ستظهر لك هذه النافذة تبين حالة الميكروفون الخاصة بك

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4- من قائمة Options يمكنك ايقاف و تشغيل الميكروفون

5- من قائمة Options اختر setup shortcut

6- في هذه النافذة يمكنك الآن اختيار زي او 2 لتستطيع تشغيل و ايقاف الميكروفون

7- اضغط Ok للحفظ

8- جرب بنفسك

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