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كيفية تشغيل و ايقاف الميكروفون على ويندوز 10 بضغط زر. من المواضيع التي يجب التفكير بها فأحد الفطع المهمة في اجهزة الكمبيوتر / اللابتوب خاصة هي الميكروفون. لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوترات بها زر لكتم الصوت و تشغيله هذا نوع من الإختصارات الجيدة و الذي انا احبذ تعميمها فاختصارات لوحة المفاتيح مفيدة بشكل كبير. لذلك ففي هذا المقال سنشرح كيفية انشاء اختصار يمكنك من تشغيل و ايقاف الميكروفون على ويندوز 10
ماذا تحتاج ؟
كيفية تشغيل و ايقاف الميكروفون على ويندوز 10 بضغطة زر
1- قم بتحميل التطبيق من الرابط بالأعلى
2- قم بتثبيت التطبيق -تثبيته سهل لن يأخذ ثانية- و من ثم تشغيله
3- ستظهر لك هذه النافذة تبين حالة الميكروفون الخاصة بك
4- من قائمة Options يمكنك ايقاف و تشغيل الميكروفون
5- من قائمة Options اختر setup shortcut
6- في هذه النافذة يمكنك الآن اختيار زي او 2 لتستطيع تشغيل و ايقاف الميكروفون
7- اضغط Ok للحفظ
8- جرب بنفسك
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المصدر الأصلي : عرفني