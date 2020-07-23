شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه اسمه أيفون قبل ما تدور على آخر إصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويسلط تقرير الموقع الضوء على أن حرف "i" بكلمة iphone يشير إليك مباشرة إلى فردية المستخدم، فإن iPhone هو هاتف ذكي يدعم الوسائط المتعددة، فهو يجمع بين البريد الإلكتروني والرسومات ثلاثية الأبعاد والكاميرا ومشغل وسائط محمول يمكنه تحرير مقاطع الفيديو وإرسالها ونشرها في معرض وأخبار وموسيقى وتحديثات.

كشفت شركة أبل عن أول جهاز آيفون لها فى يناير 2007 أي قبل أكثر من 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، وهو الجهاز الأشهر فى العالم، ويعد المصدر الرئيسى لأرباح الشركة.

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ولعل أحدث إصدارات هذا الهاتف كشفت عنها تقارير عالمية، جاء فيها تسريبات خاصة بتصميمات هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" المرتقبين، وأشار تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن هاتفي "آيفون" المرتقبين سيتمتعان بشاشة لمسية بتردد 120 هرتز، وبهيكل أكثر نحافة من أي وقت مضى.

وكان تقرير حديث قد كشف أيضا أن شركة أبل قد تعلن عن سلسلة iPhone 12 5G في سبتمبر، وستقوم بتأخير Pro Max حتى أكتوبر، ويتفق بعض المحللين مع هذه التوقعات، بينما يعتقد آخرين أنه لن يكون هناك تأخير، لكن أحدث مذكرة بحثية أعدها المحلل جيف بو من GF Securities تشير إلى أن خطط آبل قد تعتمد على إطلاق ثلاثة طرازات من iPhone 12 في سبتمبر، وواحد في أكتوبر.