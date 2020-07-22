شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يساهم الذكاء الاصطناعى فى تصميم نظام الروبوتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذكاء الاصطناعى فى طريقه لتغيير جميع الصناعات، وصناعة الروبوتات ليست استثناء، فى الوقت الحاضر، أنشأ المزيج المبتكر من الذكاء الاصطناعى والروبوتات عددًا من الاحتمالات المستقبلية فى جميع مجالات الصناعة، وفى حين سيوافق معظمنا على أن معظم الروبوتات ستكون بشرية فى غضون 10 سنوات من الآن؛ فى العديد من البيئات، فقد تم تصميم الروبوتات لمحاكاة مجموعة من السلوكيات والقدرات الجسدية التى ستعكس الأنسب لتلك الخصائص.

من المحتمل أن يكون الاستثناء هو الروبوتات التى توفر الرعاية الطبية أو غيرها من الرعاية أو التى توفر الرفقة للبشر، وربما الروبوتات الخدمية التى تهدف إلى إقامة علاقة أكثر شخصية وإنسانية، وفيما يلى كيف ستؤدى التقنيات المختلفة التى تجمع بين الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى إلى إحداث فرق فى عالم الروبوتات:

رؤية الحاسب:

على الرغم من أنها ذات صلة، قد يجادل البعض بأن المصطلح الصحيح هو رؤية الآلة أو رؤية الروبوت بدلاً من رؤية الحاسب، لأن رؤية الروبوتات تنطوى على أكثر من مجرد خوارزميات أجهزة الكمبيوتر؛ ويجب على المهندسين وعلماء الروبوتات أيضًا مراعاة أجهزة الكاميرا التى تسمح للروبوتات بمعالجة البيانات المادية، كما ترتبط رؤية الروبوتات ارتباطًا وثيقًا برؤية الآلة، التى يمكن منحها الفضل لظهور توجيه الروبوتات وأنظمة الفحص التلقائي، حسب العربية.

تعلم المحاكاة:

يرتبط تعلم المحاكاة ارتباطًا وثيقًا بتعلم المراقبة، وهو سلوك يظهره الرضع والأطفال الصغار، تعلم المحاكاة هو أيضًا فئة شاملة من التعلم المعزز أو التحدى المتمثل فى الحصول على وكيل للعمل فى العالم لزيادة مكافآته، كما تعد النماذج الاحتمالية سمة مشتركة فى نهج التعلم الآلى هذا، كما تم افتراض مسألة ما إذا كان يمكن استخدام تعلم المحاكاة للروبوتات الشبيهة بالإنسان منذ عام 1999.

الذكاء الاصطناعى فى طريقه لتغيير جميع الصناعات، وصناعة الروبوتات ليست استثناء، فى الوقت الحاضر، أنشأ المزيج المبتكر من الذكاء الاصطناعى والروبوتات عددًا من الاحتمالات المستقبلية فى جميع مجالات الصناعة، وفى حين سيوافق معظمنا على أن معظم الروبوتات ستكون بشرية فى غضون 10 سنوات من الآن؛ فى العديد من البيئات، فقد تم تصميم الروبوتات لمحاكاة مجموعة من السلوكيات والقدرات الجسدية التى ستعكس الأنسب لتلك الخصائص.

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من المحتمل أن يكون الاستثناء هو الروبوتات التى توفر الرعاية الطبية أو غيرها من الرعاية أو التى توفر الرفقة للبشر، وربما الروبوتات الخدمية التى تهدف إلى إقامة علاقة أكثر شخصية وإنسانية، إليكم كيف ستؤدى التقنيات المختلفة التى تجمع بين الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى إلى إحداث فرق فى عالم الروبوتات.

رؤية الحاسب:

على الرغم من أنها ذات صلة، قد يجادل البعض بأن المصطلح الصحيح هو رؤية الآلة أو رؤية الروبوت بدلاً من رؤية الحاسب، لأن رؤية الروبوتات تنطوى على أكثر من مجرد خوارزميات الحواسيب؛ ويجب على المهندسين وعلماء الروبوتات أيضًا مراعاة أجهزة الكاميرا التى تسمح للروبوتات بمعالجة البيانات المادية، كما ترتبط رؤية الروبوتات ارتباطًا وثيقًا برؤية الآلة، التى يمكن منحها الفضل لظهور توجيه الروبوتات وأنظمة الفحص التلقائي.

تعلم المحاكاة:

يرتبط تعلم المحاكاة ارتباطًا وثيقًا بتعلم المراقبة، وهو سلوك يظهره الرضع والأطفال الصغار، تعلم المحاكاة هو أيضًا فئة شاملة من التعلم المعزز أو التحدى المتمثل فى الحصول على وكيل للعمل فى العالم لزيادة مكافآته، كما تعد النماذج الاحتمالية سمة مشتركة فى نهج التعلم الآلى هذا، كما تم افتراض مسألة ما إذا كان يمكن استخدام تعلم المحاكاة للروبوتات الشبيهة بالإنسان منذ عام 1999.