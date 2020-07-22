شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يشكل فريق "العدالة" لدراسة ما إذا كانت خوارزمياته متحيزة عنصريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم شركة فيس بوك حاليا بتشكيل فرق داخلية جديدة مخصصة لدراسة شبكتها الاجتماعية الرئيسية وانستجرام للتحيز العنصري، ولا سيما فيما إذا كانت خوارزمياته المدربة باستخدام الذكاء الاصطناعي تؤثر سلبًا على الأشخاص ذوي البشرة السمراء ومن الأصول الإسبانية والمجموعات الأخرى الممثلة تمثيلًا ناقصًا.

وقال متحدث باسم فيس بوك لـ The Verge، إن الفريق "سيكلف بضمان وجود العدالة وتطوير المنتجات بشكل عادل في كل ما نقوم به" وأضاف: "سنستمر في العمل عن كثب مع فريق الذكاء الاصطناعي المسئول على فيس بوك للتأكد من أننا ننظر إلى التحيزات المحتملة عبر منصاتنا".

ويمثل فريق العدالة الجديد - كما يطلق عليه داخل انستجرام (يتم تشكيل فريق مماثل لدراسة التطبيق الرئيسي وموقع فيس بوك) - انحراف عن مبادىء شركة فيس بوك، التي طالما قاومت تاريخيًا الجهود الداخلية لدراسة آثار التحيز العنصري.

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وقال فيشال شاه، نائب رئيس منتج انستجرام، في بيان قدمه لشركة The Verge:"إن حركة العدالة العرقية هي لحظة ذات أهمية حقيقية لشركتنا، حيث أن أي تحيز في أنظمتنا وسياساتنا يتعارض مع توفير منصة للجميع للتعبير عن أنفسهم، وبينما نعمل دائمًا على إنشاء تجربة أكثر إنصافًا، فإننا نبذل جهودًا إضافية لمواصلة هذا التقدم - بدءًا من إنشاء فريق انستجرام للأسهم إلى مجلس المنتجات الشاملة في فيس بوك ".

وتأتى قرارات الشركة اليوم مع استمرار الاحتجاجات ضد العنصرية والوحشية السياسية يوميًا في المدن الأمريكية بعد وفاة جورج فلويد في أواخر مايو، كما يتحمل فيس بوك المراحل الأخيرة من مقاطعة إعلانية مدتها شهر في إطار حركة #StopHateForProfit التي نظمتها رابطة مكافحة التشهير ولون التغيير وNAACP ومجموعات حقوق مدنية أخرى.

وتضم الشركة أيضًا من أقل من 4 بالمئة من الموظفين السود، ومنع مسؤولو الشركة العام الماضي الموظفين من دراسة الآثار العنصرية لمنصتها دون موافقة كبار القادة، وفقًا لـ WSJ، ونتيجة لذلك، تم العثور على برنامج فيس بوك الذي يقوم بأتمتة الإشراف مثل تعليق الحساب على انستجرام ليؤثر بشكل غير متناسب على المستخدمين الذين تشتبه المنصة أنهم من السود، وفقًا لتقارير WSJ.

تعهد فيس بوك بالتبرع بـ 200 مليون دولار لدعم الشركات المملوكة للسود في أعقاب احتجاجات Black Lives Matter في جميع أنحاء البلاد، وقالت الشركة أيضًا الشهر الماضي إنها تخطط لزيادة نسبة السود والأقليات الأخرى الممثلة تمثيلًا ناقصًا التي تشكل فريق قيادة TS بنسبة 30 بالمائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى محاولة مضاعفة عدد الموظفين السود واللاتينيين بحلول عام 2023.