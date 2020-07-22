شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحرم أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة مهمة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت شركة "جوجل" قرارا وصف بالصادم يمنع أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة هامة فى الفترة المقبلة، إذ كشف تقرير منشور على موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص أن "جوجل" قررت منع الهواتف التى تحتوى على ذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 2 جيجابايت من استخدام نظام تشغيل "أندرويد 11" بصورة كاملة.

وفتحت "جوجل" الإصدار التجريبى لـ"أندرويد 11" لعدد كبير من المستخدمين، لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التى ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث، حسب سبوتنيك.

كما أن جوجل قررت إنهاء الدعم تماما على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 512 ميجابايت، ومن المتوقع أن تبدأ شركة جوجل فى التغييرات الجديدة فى الربع الرابع من عام 2020 الجاري.

Advertisements

جدير بالذكر أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبى الأول من نظام التشغيل أندرويد 11 يوم 10 يونيو، وقد اضطرت الشركة إلى إلغاء مؤتمر المطورين الخاص بها هذا العام بسبب فيروس كورونا، كما ألغت حدث الإعلان عن النظام بسبب المظاهرات الأمريكية، لذلك لم تتح لها الفرصة لإظهار الميزات الجديدة فى أحدث إصدار من نظام أندرويد كما هو معتاد.

واكتفت بنشر عدد من مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تدوينة للحديث عن الإصدار التجريبى من أندرويد 11، والميزات الجديدة، مثل: فقاعات الدردشة لإدارة الإشعارات والمحادثات والتفاعل معها بسهولة، وقائمة زر التشغيل الجديدة لتسهيل التحكم بالمنزل الذكى.