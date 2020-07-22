شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان تأمن نفسك منها .. يعنى إيه هجمات حجب الخدمة DDOS ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العديد من المواقع والشركات الكبرى خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الاختراقات، حيث كان من ضمنها هجمات DDOS، وعلى الرغم من انتشار هذا المصطلح علي الانترنت، إلا أن الكثير من مستخدمي الكمبيوتر لا يعرفون ما الذى يعنيه هذا الهجوم.

هجوم حجب الخدمة DDOS:

هو عبارة عن تقنية أو طريقة يستخدمها الهاكرز لقطع اتصال الانترنت عن بعض المواقع أو الخدمات أو التطبيقات، وعقب قطع الاتصال يتوقف عمل هذا الموقع لفترة، ليقوم الهاكرز باستغلال ذلك الوقت في العديد من الأشياء مثل إمكانية الوصول إلي صلاحيات أكبر في الموقع الإلكتروني او في الشركة المعرضة لهذا الهجوم.

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كذلك ففي أحيان أخرى، يكون الهدف من هذا الهجوم هو التخريب فقط وإيقاف عمل هذا الموقع لفترة من الوقت مما يعرضهم إلي الكثير من الخسائر المادية التي يمكن ان تصل إلي ملايين الدولارات.

ويعد هجوم حجب الخدمة DDOS هو اختصار لكلمة Distributed Denial of Service Attack، حيث يتم الهجوم علي "خادم" محدد عن طريق مجموعة كبيرة من الأجهزة وبسبب هذا العدد الكبير يفشل هذا "الخادم" في تقديم الخدمة لكل جهاز وبذلك يتم إيقاف السيرفر لفترة من الوقت لإتمام الطلبات القديمة.