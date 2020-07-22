شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحظر 7 آلاف حساب تابع لمجموعة QAnon المتطرفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تويتر الحرب على حملة QAnon، وهى حركة نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة، من خلال حظر 7000 حساب واتخاذ العديد من الإجراءات التي يمكن أن تمنع انتشار دعايتها، حسب NBC News، وأكدت الشركة الأرقام لموقع The Verge.

وقد أعلنت شركة تويتر أنها ستعلق بشكل دائم الحسابات التي تنتهك سياساتها من خلال التغريد عن "QAnon" وهي مجموعة تدعي أن خونة الدولة العميقة يخططون ضد الرئيس دونالد ترامب، حيث يتم استخدام مصطلح الدولة العميقة في الصراعات عبر الإنترنت للإشارة إلى مجموعة من النخب من مجالات الاستخبارات والسياسة والأعمال والترفيه، حيث تدعي نظريات "QAnon" أن الدولة العميقة في حرب سرية مع ترامب.

وبحسب موقع the verge الأمريكى، فقد انتشر محتوى المجموعة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيس بوك وتيك توك ويوتيوب، فيما أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي في العام الماضي تحذيرًا بشأن المتطرفين المحليين الذين تحركهم نظرية المؤامرة، ووصفت الوكالة مجموعة "QAnon" بأنها تهديد محلي متطرف محتمل.

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فيما يتخذ تويتر خطوات جديدة صارمة للحد من انتشار نظرية المؤامرة على منصته، فيما أوضحت الشركة أن هذه الخطوة تتماشى مع سياساتها التي تمنع السلوك الذي من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر غير متصل بالإنترنت، وأن مؤيدي نظرية المؤامرة غالبًا ما يشاركون في حملات التحرش وكسر القوانين الأخرى.

وقالت شركة تويتر في بيان: "سنعلق بشكل دائم الحسابات التي تغرد عن هذه المواضيع التي نعرف أنها متورطة في انتهاكات لسياسة الحسابات المتعددة لدينا، أو تنسيق الإساءات حول الضحايا الأفراد، أو تحاول التهرب من الإيقاف السابق، وهو أمر شاهدناه كثيرًا في الأسابيع الأخيرة"، وقالت تويتر أيضًا: "إنها ستتخذ خطوات للحد من وصول المحتوى المرتبط بمجموعة "QAnon" في جميع أنحاء خدماتها".

وستحظر الشركة الحسابات والمحتوى المرتبط بنظرية المؤامرة من الوصول إلى المواضيع الرائجة والتوصيات وستعمل لضمان عدم إبراز هذا النشاط في البحث والمحادثات، كما ستمنع منصة التواصل الاجتماعي المستخدمين من مشاركة عناوين المواقع المرتبطة بمجموعة "QAnon”، وذلك بالرغم من أن تويتر لم توضح أي مواقع أو منتديات قد تتأثر.