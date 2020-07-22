تكنولوجيا: سامسونج تطلق الصفحة الرسمية لسماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان عن سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية قريباً، حيث أطلقت الشركة بالفعل الصفحة الرسمية للسماعة على موقع الشركة.
ينطلق مؤتمر سامسونج القادم في 5 من أغسطس للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note20، وهاتف Galaxy Z Fold 2، مع أجهزة الشركة اللوحية Galaxy Tab S7، كما تخطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Galaxy Buds Live.
ولقد رصدت سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية على صفحة رسمية على موقع الشركة في الهند، وروسيا، وألمانيا إلى جانب المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds Live بتصميم غير تقليدي ويختلف عن الإصدارات الحالية، حيث تحاكي شكل حبة الفول.
كما تقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية بثلاثة إختيارات في الألوان هم اللون البرونزي، الأسود، إلى جانب اللون الأبيض، كما تأتي حافظة الشحن بنفس اللون المميز للسماعة، أيضاً تضم حافظة الشحن اثنان من إضاءة LED تأتي الإضاءة الأولى داخل حافظة الشحن، بينما تأتي الإضاءة الثانية في الجزء الخارجي من الحافظة.
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