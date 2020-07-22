تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف شاومي Redmi Note 10 بمعالج Dimensity 820 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف شاومي Redmi Note 10 في تسريبات جديدة من قاعدة بيانات benchmark، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 820 5G الجديدة من MediaTek.

تستعد شركة شاومي للإعلان خلال الفترة القادمة عن هاتف Redmi Note 10، وهو أحد إصدارات هذا العام المتوسطة من فئة 5G.

Advertisements

ولقد كشفت قوائم benchmark على أن هاتف Redmi Note 10 إحتل المرتبة الثانية في الآداء، بينما جاء هاتف vivo iQOO Z1 برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus في المرتبة الأولى.

من جانب أخر لا تكشف التسريبات عن الكثير من تفاصيل مواصفات هاتف Redmi Note 10 المرتقب من شاومي، فإلى جانب رقاقة المعالح يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، إلا أن التوقعات تشير إلى أن شاومي ستكشف النقاب عن هذا الإصدار قريباً.

المصدر

اعلان





