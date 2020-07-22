TCL تٌقدم نجم كرة القدم الإنجليزية Harry Kane كسفير لعلامتها التجارية

فاطمة أيت طالب - دبي - TCL هي الشركة الصينية التي تملك حقوق إستخدام العلامات التجارية Alcatel و Blackberry في هواتفها الذكية، ولكنها عملت في الأشهر الأخيرة على الترويج لعلامتها التجارية الخاصة في سوق الهواتف الذكية.

لتعزيز إلتزامها ” بتزويد المستهلكين بأفضل تجربة ممكنة وبأفضل الإبتكارات التكنولوجية الممكنة “، وقعت الشركة عقدًا مع لاعب كرة القدم Harry Kane ليكون سفيرًا لعلامتها التجارية على مدى الإثني عشر شهرًا القادمة. وكان Harry Kane، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ومهاجم نادي توتنهام هوتسبر حاسمًا في العديد من المباريات وقائدًا بارزًا داخل فريقه، على الأقل وفقا لما صرحت به شركة TCL.

من خلال تجسيد فلسفة الشركة في ” عرض العظمة | Display Greatness “، يسعى كلا الجانبين جاهدين لإلهام الناس من خلال كونهم قادة في مجال تخصصهم.

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شركة TCL متخصصة في تصنيع العديد من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك التلفزيونات وأنظمة الصوت والغسالات والثلاجات، وما إلى ذلك من الأجهزة الأخرى، وهي تحاول تسويق نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة كعلامة تجارية موثوقة. وفي عالم الهواتف، رأينا الشركة تُطلق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة تحت علامتها التجارية الخاصة مع تصميم فريد ومميز للكاميرات في الواجهة الخلفية لهواتفها الذكية.