النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro تظهر في صور رسمية مسربة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro في صور رسمية مسربة، مما يتيح لنا فرصة إلقاء نظرة فاحصة على الإختلافات الرئيسية بين النسخة الصينية والنسخة العالمية من هذا الهاتف قبل أن يتم طرحها رسميًا يوم 31 يوليو.

تظهر النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro في هذه الصور الرسمية المسربة باللونين الأبيض والأسود، والفرق البصري الأبرز في النسخة العالمية هو إضافة كاميرا رابعة في الخلف. لا توجد حتى الآن أي تفاصيل حول الكاميرات المساعدة، ولكن من المتوقع أن تظل دقة الكاميرا الأساسية في حدود 48 ميغابكسل. كما سيتم إستخدام شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وتمتاز كذلك بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.





يُقال أن الفرق الرئيسي سيكون على مستوى المعالج، فالنسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro ستضم المعالج Snapdragon 720G بدلاً من المعالج Snapdragon 765G المستخدم في النسخة الصينية. من المتوقع أن تبقى بقية المواصفات على حالها من دون تغيير، بما في ذلك بطارية 4000mAh التي تدعم الشحن السريع بقوة 65W.