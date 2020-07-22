جوجل ستمنع الهواتف المُزودة بـ 2GB من الذاكرة العشوائية من إستخدام نظام Android 11 الكامل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد بدأت شركة جوجل فعلاً بإصدار النسخة التجريبية من نظام Android 11، وقد كشف الآن دليل مسرب لإعداد الجهاز ( Device Configuration Guide ) عن تفاصيل مثيرة للإهتمام. يجب أن تحتوي جميع الأجهزة المستقبلية التي ترغب في تشغيل نظام Android 11 على أكثر من 2GB من الذاكرة العشوائية. وبالنسبة للأجهزة التي تضم 2GB من الذاكرة العشوائية أو أقل ستعمل بنظام Android 11 Go Edition.

وعلاوة على ذلك، لن تكون الهواتف الذكية المُزودة بـ 512 ميغابايت من الذاكرة العشوائية مؤهلة بعد الآن لتحميل وتثبيت حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل المعروفة بإسم Google Mobile Services، مما يعني بوضوح أنها وصلت إلى نهاية فترة الدعم.

من المتوقع أن تبدأ هذه التغييرات حيز التنفيذ في الربع الرابع من العام 2020 عندما يكون نظام التشغيل مطروحًا للعامة بالفعل وستبدأ التحديثات بالتدفق من الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

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الهواتف الذكية المزودة بـ 2GB من الذاكرة العشوائية التي تم إطلاقها في السوق بالفعل مع نظام الأندرويد الكامل معفاة من هذه المتطلبات، ففي حالة إذا تلقت التحديثات، فهي ستواصل العمل بنظام الأندرويد الكامل لتجنب أي إرتباك.

الغرض من نظام Android Go بشكل عام هو أن يكون إصدارًا خفيفًا من نظام الأندرويد مع معظم التطبيقات الأصلية التي تأتي بحجم أصغر وبميزات أقل، ولكن مع الحفاظ على نفس الوظائف الأساسية. من الواضح أن هذا التغيير يهدف إلى التأكد من حصول الهواتف الذكية المتدنية المواصفات على نظام الأندرويد الخفيف بدلاً من نظام الأندرويد الكامل الذي قد تكون تجربة إستخدامه غير مثالية على هذا النوع من الأجهزة.