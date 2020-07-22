تكنولوجيا: Asus تعلن عن هاتفها المخصص للألعاب ROG Phone 3 بمعالج Snapdragon 865 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus الآن عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 3، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865 Plus، مع بطارية بقدرة 6000 mAh، كما قدمت Asus مجموعة من الإكسسوارات المخصصة لدعم هاتف الألعاب.

تنطلق Asus لمنافسة جديدة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب مع إصدارها الجديد ROG Phone 3 الذي تضيف من خلاله تجربة أكثر إحترافية في هواتف الألعاب، مع إكسسوارات تدعم المستخدم بتجربة ألعاب مميزة، ومن خلال هذا الإصدار تقدم Asus ميزة التحكم في سرعة وحدة المعالجة، مع التحكم في التبريد والنظام الحراري للهاتف، وأيضاً التحكم في الصوتيات، وأيضاً ضبط الشبكات، وضبط تقنية الشحن.

يعد هاتف ROG Phone 3 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، كما قدمت الشركة الإصدار الخاص من الهاتف ROG Phone 3 Strix Edition الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 865.

يدعم معالج Snapdragon 865 Plus هاتف الألعاب ROG Phone 3 بسرعة 3.09 GHz، مع زيادة سرعة التشغيل بآداء أعلى بنسبة 10% مقارنة بمعالج Snapdragon 865، أيضاً يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6E بنطاق ترددي 6 GHz مع وقت أقل في الإستجابة، والذي يصل إلى 3 مللي ثانية مع أجهزة الراوتر التي تدعم هذه التقنية.

كما تقدم Asus النموذج الرئيسي من هاتف ROG Phone 3 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يتوفر الإصدار الأعلى بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بينما يأتي النموذج الرئيسي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي أعلى نموذج بسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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بينما يأتي النموذج الرئيسي من الإصدار الخاص ROG Phone 3 Strix بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، على أن يتميز الإصدارين بذاكرة LPDDR5، ومعايير UFS 3.1 في السعة التخزينية.

أيضاً تقدم Asus هاتف الألعاب ROG Phone 3 في مجموعة تتضمن AeroActive Cooler 3، حيث يأتي الهاتف بفتحة تهوية من الجهة الخلفية مما يتيح تدفق الهواء عبر مروحة AeroActive Cooler 3 إلى الأنابيب النحاسية التي تأتي بحجم أكبر 6 مرات مقارنة بهاتف ROG Phone II، كما تم إعادة تصميم غرف البخار في الهاتف، أيضاً مع هذا التصميم لن يدعم الهاتف مقاومة الماء.

كما يأتي هاتف ROG Phone 3 بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش ومعدل تحديث إطارات 144Hz، كما يمكن ضبط معدل التحديث عند 120 Hz، أو 90 Hz، أو ضبط وضع تلقائي للتبديل بين معدل التحديث الأكثر كفاءة للألعاب.

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