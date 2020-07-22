تكنولوجيا: سامسونج تطلق رسمياً هاتف Galaxy Z Flip 5G بمعالج Snapdragon 865 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865 Plus مع اثنان من الألوان الجديدة، وسعر 1450 دولار في الولايات المتحدة.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip 5G اليوم قبل إنطلاق حدث Unpacked في 5 من أغسطس، حيث يتميز الهاتف بمواصفات الإصدار الرئيسي، مع تغيير في رقاقة المعالج التي حصلت عى ترقية إلى معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865 Plus، مع ميزة الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip 5G باثنان من الإختيارات الجديدة في الألوان وهما اللون البرونزي Mystic والرمادي Mystic،كما يتميز هذا الإصدار بسمك أكبر من الإصدار السابق 0.1مم، مع وزن 183 جرام.

أيضاً يتميز هاتف Galaxy Z Flip 5G بشاشة Dynamic AMOLED مرنه بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 2636 في 1080 بيكسل، مع شاشة خارجية Super AMOLED بحجم 1.1 إنش ودقة عرض 300 في 112 بيكسل.

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كما يضم الهاتف اثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، كما تأتي كاميرة السليفي بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 مع ميزة التركيز التلقائي.

وينطلق هاتف Galaxy Z Flip 5G بواجهة One UI 2.1 التي تأتي بمميزات جديدة لهذا الإصدار، من بينها نمط Flex الذي يدعم تقسيم بعض التطبيقات إلى قسمين، مثل إظهار viewfinder في الكاميرة في الجزء العلوي من الشاشة، بينما تأتي أدوات التحكم في الجزء السفلي.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy Z Flip 5G باللون البرونزي والرمادي بدءاً من 7 من أغسطس عبر AT&T وT-Mobile في سوق الولايات المتحدة بسعر 1450 دولار، كما يتوفر للحجز المسبق اليوم في سوق ألمانيا عبر T-Mobile بسعر 829 يورو.

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