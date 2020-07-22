تكنولوجيا: MediaTek تبدأ العمل على تطوير تقنية 6G إستعداداً للجيل القادم في شرائح 6G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت بعض الشركات في الولايات المتحدة في العمل عى تطوير تقنية 6G لمواكبة الصين التي سيطرت بالفعل على شبكات 5G في العالم، وفي تقرير جديد نشر اليوم كُشِف عن خطط MediaTek لبدء العمل على تطوير شبكات ورقاقات 6G.

دفع التطور السريع لتقنية 5G الكثير من الشركات للعمل بآداء أسرع لمواكبة هذا التطور، وإنتاج الأجهزة والهواتف، وأيضاً نشر شبكات 5G وتطوير الرقاقات التي تدعم إنتشار هذه التقنية، ولقد إستطاعت الصين أن تحقق الريادة في تطوير ونشر شبكات 5G لتتفوق على الولايات المتحدة.

قد لا تتوفر تقنية وشبكات 6G إلى جانب الأجهزة التي تدعم هذه التقنية حتى عام 2030، إلا أن بعض الشركات قد بدأت بالفعل في العمل على تطوير هذه التقنية، ومن بين هذه الشركات تأتي هواوي وسامسونج في الصدارة مع بعض الشركات الأمريكية.

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ولقد ساهمت شركة MediaTek بمجموعة من المعالجات المخصصة للإتصال بشبكات 5G في الفترة الأخيرة، حيث قدمت سلسلة رقاقات Dimensity 5G التي إستخدمت بالفعل في بعض الإصدارات هذا العام وحصلت على مراجعات إيجابية، ومع نشر الملامح الأولى لتقنية 6G تستعد MediaTek لتحقق حضور قوي وبارز في تطوير هذه التقنية والوصول بها للأسواق.

من جانب أخر سلط التقرير الذي نشر اليوم الضوء على إستعداد شركة MediaTek بفريق خاص للعمل على البحث والتطوير على تقنية 6G، كما أوضح أن فريق العمل الخاص بالشركة كان قد بدأ العمل على تطوير تقنية 5G وإجراء الإختبارات على هذه التقنية منذ 6 سنوات تقريباً، ولقد ساهم مركز البحث والتطوير في مقر الشركة، إلى جانب مركز للبحث التطوير في فنلندا، والذي يعود لشركة نوكيا، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في العمل على تطوير تقنية 6G في هذه المراكز الخاصة بالبحث والتطوير خلال الفترة القادمة.

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