Realme تنجح في بيع أكثر من 150 آلف وحدة من الهاتف Realme C11 في غضون دقيقتين فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme C11 في الأسبوع الماضي، واليوم قامت الشركة الصينية بعرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع في الهند، وقد أوضحت الشركة الآن من خلال حسابها الرسمي على شبكة تويتر أن هذه الدفعة نفدت في غضون دقيقتين علمًا أنها تتألف من أكثر من 150 آلف وحدة من الهاتف Realme C11.

هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يوفرها الهاتف للمستخدمين مقابل 100 دولار أمريكي. الآن، بعدما بيعت الدفعة الأولى، أعلنت شركة Realme أنها قررت عرض الدفعة الثانية للبيع من الهاتف Realme C11 في اليوم 29 يوليو، وهو ما يعني بعد أسبوع من الآن بالضبط.

للتذكير، الهاتف Realme C11 الجديد يضم شاشة طويلة وضيقة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ويضم منفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر، في حين يضم زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجزء الأيمن. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا Realme أن الهاتف Realme C11 الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

الهاتف Realme C11 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI، ولكنه للآسف يفتقر لمستشعر بصمات الأصابع.

