مُطور تطبيق الكاميرا لهواتف Google Pixel يعمل على تطبيق جديد موحد مع شركة Adobe

فاطمة أيت طالب - دبي - Marc Levoy هو الرجل الذي يقف وراء التصوير الحسابي المميز الذي جعل هواتف Google Pixel مشهورة. عمل هو وفريقه على ميزة Night Sight و +HDR و Portrait Mode دون الحاجة إلى كاميرا ثانية لإستشعار معلومات العمق. حسنًا، المهندس Marc Levoy يعمل الآن مع شركة Adobe على مشروع جديد مثير للإهتمام، وهذا المشروع عبارة عن تطبيق كاميرا موحد.
ما يعنيه ” موحد ” هو أنه يمكن لأي شخص تقريبًا لديه هاتف ذكي الإستفادة من هذا التطبيق الذي يجري تطويره من قبل المهندس Marc Levoy مع شركة Adobe.
في الوقت الراهن، تُقدم لنا شركة Adobe القليل من التفاصيل حول المشروع، ولكن ليس لدينا شك كبير في أننا سنسمع المزيد عنه في المستقبل.
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