Huawei تختار BOE لتزويدها بشاشات OLED من أجل تشكيلة Huawei Mate 40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن تقنية OLED من شركة BOE نجحت في بلوغ مستويات متقدمة دفعت بعض الشركات للتفكير في تبني حلول الشركة الصينية بدلاً من حلول Samsung Display و LG Display، فقد تردد الآن أنه تم إختيار شركة BOE لتوريد شاشات OLED لشركة Huawei من أجل الهاتفين Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro.

ستكون شركة BOE هي الموردة الحصرية لشاشات OLED المستخدمة في الهاتف Huawei Mate 40، في حين ستستورد شركة Huawei الشاشات المستخدمة في الهاتف Huawei Mate 40 Pro من ثلاثة مصادر تشمل BOE و Samsung و LG. قدمت شركة BOE عرضًا لتوريد الشاشات من أجل سلسلة هواتف Huawei P40 Series في وقت سابق من هذا العام، ولكن تقنيتها لم تكن جاهزة بعد.

شركة BOE ليست الشركة الوحيدة في الصين التي تعمل على شاشات OLED، فشركة Visionox تعمل بدورها على هذا النوع من الشاشات، على الرغم من أن كلا الشركتين لم تحصدا طلبات كثيرة حتى الآن. بالإضافة إلى Huawei، كانت شركة BOE تتطلع أيضًا لتزويد شركة آبل بشاشات OLED من أجل هواتف iPhone 12 Series، ولكن شاشات الشركة الصينية فشلت في إستيفاء شروط ومعايير آبل مما دفع آبل للإعتماد مرة أخرى على سامسونج.

