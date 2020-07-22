Netflix تختبر خطة +Mobile في الهند، وتسمح ببث المحتوى بدقة HD على الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل عام تقريبًا، قدمت شركة Netflix خطة أرخص للمستخدمين في الهند مخصصة للأجهزة المحمولة فقط حيث يتم بث محتوى خدمة Netflix بدقة SD فقط، وتكلف هذه الخطة 200 روبية هندية في الشهر. الآن تختبر الشركة خطة أفضل تسمح للمستخدمين ببث المحتوى بدقة HD.
تكلفة خطة +Mobile الجديدة ترتفع إلى 4.70 دولار أمريكي في الشهر وتبقى القيود كما هي تقريبًا. يمكنك إستخدام جهاز واحد فقط، فأنت تستطيع إستخدام هاتف أو جهاز لوحي أو حاسوب، ولكن التلفاز الذكي غير مدرج في القائمة. لاحظ أن خطة Mobile القديمة تستبعد أيضًا الحواسيب من قائمة الأجهزة المتاحة، وهذا سبب آخر للإنتقال إلى خطة +Mobile.
تبدو القيود وكأنها مقايضة عادلة، فحتى دقة HD لن تبدو جيدة على التلفزيونات الكبيرة، ولكن يجب أن يكون الفرق بين SD و HD مرئيًا حتى على شاشة الهاتف المحمول. عمومًا، هذا مجرد إختبار، وتقول Netflix أنها ستنتظر لترى ما إذا كانت خطة +Mobile تحظى بشعبية لدى المشتركين قبل إضافتها بشكل دائم إلى قائمة الخطط المتاحة.
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