علوم وتكنولوجيا

اطلاق OnePlus Nord 5G اخيرًا رسميًا مع سماعات الشركة اللاسلكية

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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اطلاق OnePlus Nord 5G اخيرًا رسميًا مع سماعات الشركة اللاسلكية

تم اطلاق هاتف OnePlus Nord 5G رسميًا اليوم في تجربة مؤتمر رائعة من OnePlus. مؤتمر عن طريق الإنترنت بتقنيات الـAR. هاتف جديد من الشركة و يمكن ان نقول سلسلة جديدة من الشركة لا اتوقع ان تتوقف عند هاتف واحد. و لكن عودة الى الأسعار المنخفضة و نوع جيد من الأداء و الكاميرات و المزيد. مع سماعات لاسلكية بالكامل جديدة ايضًا. فماذا نعرف ؟

مواصفات OnePlus Nord 5G

المعالج

Qualcomm Snapdargon 765G
الشاشة

بحجم 6.44 بوصة من نوع Fluid AMOLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 8GB او 12GB
ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 128GB او 256GB

الكاميرا الخلفية

رباعية

الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 من نوع Ultrawide

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الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro

الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor

الكاميرا الأمامية

مزدوجة

الكاميرا الأولى بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5

الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.5 من نوع Ultrawide 

البطارية

بسعة 4115mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

المصدر

سعر OnePlus Nord 5G و ميعاد الإطلاق

سعر الهاتف يبدأ من 400 يورو. و النسخة الأعلى بسعر 500 يورو اي ان الهاتف بأقل سعر له هو 9100 جنيه. اذا صدر بهذا السعر في مصر فهو يمكن شراء اي هاتف من عائلة OnePlus 7 بسعره هذا. لأن هواتف OnePlus 7 اعلى من ناحية المواصفات بشكل كبير. السعر وقت الإصدار ممتاز هاتف رخيص بمواصفات قوية امر جيد. و لكن بسعره في مصر فيمكن شراء هاتف OP 7 افضل. و لكن رغم ذلك فالهاتف جيد

سماعات OnePlus Buds

اعلنت الشركة بعد OnePlus Nord 5G عن سماعات جديدة في نفس المؤتمر و هي سماعات OnePlus Buds الجديدة. التي تتشابه مع سماعات Pixel Buds بعض الشئ. و السماعات الجديدة هذه بسعر 80 دولار. ابرز ما بها دعم لتقنية الشحن السريع Warp Charge و بطاريتها الكبيرة حيث انه بـ10 دقائق شحن تصل الى 10 ساعات من الإستعمال -كما هو معلن- مع العلبة تصل الى 80 ساعة من الإستعمال. سماعة جيدة جدًا و لكن بتصميم قديم لا احبه.

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المصدر الأصلي : عرفني

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