تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هواتف الأيفون في 2022 بكاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المحلل Ming Chi-Kuo تقرير جديد مؤخراً كشف من خلاله عن موردي ابل لعدسات الكاميرة الخاصة بالإصدارات المستقبلية من هواتف الأيفون، حيث يشمل موردي ابل شركة Semco التي تدعم هواتف الأيفون المستقبلية بعدسات periscope.

بدأت شركة ابل في عقد إتفاقيات لتوريد العدسات لهواتف الأيفون، حيث تحولت ابل لكلاً من Semco، و Sunny، كما تستعد شركة Semco لتوريد عدسات periscope لشركة ابل خلال النصف الثاني من عام 2020.

إعتمدت شركة ابل حتى الآن على شركة Genius Electronic Optical التايوانية لتوريد العدسات الخاصة بهواتف الأيفون، ولقد أشارت التسريبات السابقة على أن ابل ستعتمد على الشركة لتوريد عدسات periscope، إلا أن تقرير Ming Chi-Kuo الجديد يؤكد على أن ابل تحولت لشركة Semco للحصول على عدسات periscope لدعم إصدارات الشركة من هواتف الأيفون للعام 2022.

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ولقد تقدمت ابل لتسجيل براءة إختراع خلال 2016 لنظام كاميرة بعدسات telephoto مطوية، حيث سيتم توجيه الإضاءة من خلال العدسة الأولية، ومن ثم ترتد على المرآة في وحدة الكاميرة إلى العدسات المتحركة الثانوية، ومن ثم إلى جهاز الإستشعار.

يذكر أن العديد من الشركات المصنعة للهاتف تعمل مؤخراً على جلب كاميرة بعدسات periscope في الإصدارات الجديدة من الهواتف لذكية، حيث قدمت من هواوي، وOppo، وVivo، بينم تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم عدسات periscope في هاتفها المرتقب Galaxy Note20 Ultra.

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