تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن أول إصدار من هواتف الألعاب Legion Phone Duel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو رسمياً عن هاتفها المخصص للألعاب Lenovo Legion Phone Duel الذي يأتي بمعالج Snapdragon 865 Plus، مع شاحن بقدرة 90W، وشاشة تدعم معدل تحديث 144Hz.

تبدأ لينوفو المنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب بإصدارها الجديد Legion Phone Duel، الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، وبدقة عرض 1080 بيكسل، وتدعم معدل تحديث 144Hz، مع كاميرة منبثقة من الإطار الجانبي للهاتف بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Legion Phone Duel بكاميرة رئيسية مزدوجة في منتصف الجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً يعد هاتف Lenovo Legion من بين الإصدارات الأولى هذا العام بمعالج Snapdragon 865 Plus، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وتدعم لينوفو هاتف الألعاب Lenovo Legion باثنان من منافذ USB C للشحن، مما يدعم المستخدم في الشحن أنثاء اللعب دون أن يؤثر كابل الشحن على تجربة الألعاب، حيث يأتي المنفذ الثاني في الإطار الجانبي للهاتف، أيضاً يضم الهاتف اثنان من البطاريات بقدرة تصل إلى 5000 mAh، مع شاحن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W حيث يمكن شحن الهاتف بشكل كامل في 30 دقيقة فقط.

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كما يضم الهاتف أزرار تشغيل الألعاب في الإطار الجانبي بالموجات فوق الصوتية، مع اثنان من المحركات للإهتزاز، وإضاءة RGB تدعم البرمجة، كما يتميز بتحسينات في الجيروسكوب ليحاكي عصا التحكم الإفتراضية.

أيضاً تقدم لينوفو هاتف Legion Phone Duel بمجموعة من البرمجيات والتقنيات لتحسين تجربة الألعاب، حيث يمكن عن طريق تنشيط كاميرة السيلفي أن يتاح للمستخدم اللعب وتسجيل تجربة الألعاب في نفس الوقت لخدمات الألعاب مثل Twitch، وYouTube، مع إمكانية إزالة الخلفية، وتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم اللمس.

كما يدعم مشغل الموجات فوق الصوتية في الجهة اليمنى مراجعة تجربة الألعاب وتسجيل المقاطع المفضلة لعرضها لاحقاً، كما يمكن لبرنامج Legion Realm أن يدعم ضبط الآداء في الألعاب، وتحميل التطبيقات، وإختيار الشبكات ذات الإستجابة السريعة، كما يتضمن الهاتف مساعد Legion الرقمي.

ويعمل هاتف Legion Phone Duel على تحويل الإشارات الصوتية إلى إهتزازات لدعم توجيه المستخدم في الألعاب، ويعد الهاتف من بين إصدارات هذا العام المميزة بدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يتضمن الهاتف مكبرات صوتية ستريو Dirac Audio، مع نظام يتضمن عدد 4 من الميكروفونات، لإلغاء الضوضاء في الخلفية أثناء بث الألعاب، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

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