سامسونج تقرر عقد حدث Life Unstopable في اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أننا ما زلنا ننتظر أن يتم عقد حدث Samsung Unpacked في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، بدأت شركة سامسونج بالفعل في إرسال الدعوات لوسائل الإعلام من أجل حدث Life Unstopable الذي من المقرر أن يتم عقده في اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

سيتم بث الحدث عبر الإنترنت فقط، وهو بديل لمؤتمر سامسونج في معرض IFA 2020 الذي من المقرر أن يتم عقده بالعاصمة الألمانية، برلين، وهو المعرض الذي لن تشارك فيه شركة سامسونج هذا العام. الوصف الوحيد لهذا الحدث هو أنه سيكون بمثابة ” رحلة إفتراضية وديناميكية ” لمدة 45 دقيقة لمنتجات سامسونج الأحدث.

تُعلن شركة سامسونج عادة عن مجموعة متنوعة من المنتجات في معرض IFA 2020، بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز وأنظمة الصوت جنبًا إلى جنب مع بعض الهواتف الذكية المتوسطة. ستسمح لك سامسونج بتجربة جميع منتجاتها الجديدة بشكل مباشر خلال الحدث. سيُقام حدث Life Unstopable في اليوم الثاني من شهر سبتمبر إبتداءً من الساعة 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.