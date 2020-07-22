iPhone SE 2020 نجح في جذب المزيد من مستخدمي الأندرويد أكثر من ذي قبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في كل عام، ربما يكون من الآن الإفتراض أن هناك عددًا من مستخدمي iPhone الذين قرروا الإنتقال إلى الأندرويد، والعكس صحيح. هناك العديد من الأسباب التي تدفع للمستخدمين لذلك، ولكن وبالنسبة لـ iPhone SE 2020، فيبدو أن التكلفة يمكن أن تكون أحد عوامل الجذب الرئيسية لأنه وفقا لموقع Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد جذب عددًا أكبر من مستخدمي الأندرويد أكثر من ذي قبل.

ووفقا للإحصائيات، فقد تمكن iPhone SE 2020 من جذب 26 في المئة من مستخدمي الأندرويد إليه. يبدو أن هذا أعلى من المعتاد فيما يخص عدد مستخدمي الأندرويد الذي ينتقلون إلى هواتف iPhone من آبل. ووفقا لـ Jeff Fieldhack، مدير الأبحاث في مؤسسة Counterpoint Research، فقد إنتقل أكثر من 26 في المئة من مستخدمي iPhone SE 2020 من الأندرويد، وهو معدل عالي من المعتاد بالنسبة لمستخدمي الأندرويد المنتقلين إلى iOS “.

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تم إطلاق الهاتف iPhone SE 2020 في شهر أبريل الماضي مقابل 399 دولار أمريكي، مما يجعله واحدًا من أرخص هواتف iPhone في السنوات الأخيرة. على الرغم من سعره المنخفض، فالمحلل Jeff Fieldhack لا يعتقد بأنه سيؤثر سلبًا على مبيعات هواتف iPhone 12 Series القادمة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. هذا لأنه بناء على المستخدمين الذين يقومون بالتبديل، فهم ليسوا مهتمين بوجود شاشة أصغر أو نقص 5G.

يبدو أيضًا أنه بصرف النظر عن المنتقلين من الأندرويد، فإن جزءًا كبيرًا من عملاء iPhone SE 2020 هم في الواقع من مستخدمي الطرازات القديمة من iPhone، مثل iPhone 6S.