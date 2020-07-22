شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مستخدمى سناب شات بمقدار 9 ملايين خلال الربع الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سناب" عن تمكن تطبيقها "سناب شات" من جذب ما يقارب 9 ملايين مستخدم نشط يوميًا، وذلك خلال الربع المالي الثاني من 2020 الذي انتهى مع نهاية يونيو، ليصل عدد المستخدمين إلى 238 مليونًا مع نهاية الربع، وقد ساهمت هذه الزيادة في عدد المستخدمين النشطين في نمو إيرادات الإعلانات إلى 454 مليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فرغم تراجع إيرادات الإعلانات العامة لمعظم الشركات بالعالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن تطبيق سناب شات استمر في تحقيق نتائج إيجابية، فيما تأتي الزيادة في عدد المستخدمين تماشيا مع النمو الذي تحققه الشركة خلال أخر عامين، فيما يمثل هذا نمو بمقدار 17% لنفس الفترة بالعام الماضي.

وقال "إيفان شبيجل" مؤسس ورئيس شركة سناب، بأن التفاعل بين المستخدمين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، كما أكد أن عدسات الواقع المعزز التي تتواجد على التطبيق كان لها الفضل الأكبر في نمو الشركة المتواصل خلال الفترة الأخيرة حيث إن الزيادة في استخدام عدسات التطبيق ارتفعت بنحو 37% خلال الربع الأخير مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

ويبدو أن شبيجل يلمح أيضًا إلى مقاطعة المعلنين التي اجتاحت فيس بوك، وعلى الرغم من أنه لم يذكر الشبكة الاجتماعية المنافسة بالاسم، فقد كشف رسم تباينًا في كيفية تعامل Snap مع "سلامة العلامة التجارية"، والتي كانت من بين الشكاوى الرئيسية لمقاطعة المعلنين ، وقال: "إن التركيز المتزايد على سلامة العلامة التجارية والخصوصية في جميع أنحاء الصناعة يضعنا في وضع فريد من حيث القوة حيث استثمرنا في هذه المجالات منذ بداية عملنا".