شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة بتطبيق العزل الذاتي لكوريا الجنوبية تعرض أسماء ومواقع المستخدمين للخطر والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صادف Frédéric Rechtenstein ، مهندس البرمجيات، الذي يعيش في سيول، العيوب بعد استخدام التطبيق خلال فترة عزله.
وجد Rechtenstein، أن التطبيق كان يحدد للمستخدمين أرقام تعريف يمكن تخمينها بسهولة مما يعني أن المتسللين يمكنهم بسهولة معرفة بيانات اعتماد المستخدم واستخدامها للوصول إلى بياناتهم.
استخدم التطبيق أيضًا نوعا غير آمن من التشفير مع رمز مكتوب مباشرةً في التطبيق، بالإضافة إلى ذلك، اتبع هذا الرمز نمطًا بسيطًا وسهل التخمين والذي كان "1234567890123456."
كان بإمكان المخترقين أيضًا جعله يظهر كما لو أن المستخدم كان يكسر قواعد العزل عن طريق القيام برحلات غير مصرح بها خارج منازلهم.
وبحسب ما ورد، عمل التطبيق الحكومى على تحديث جديد يصحح العيوب الأمنية، الذي يشمل على 162000 تنزيل، وقد اعتذر المسؤولون الحكوميون منذ ذلك الحين عن الفشل الأمني.
وقال جونغ تشان هيون، المسؤول في قسم الاستجابة للكوارث بوزارة الداخلية والسلامة ، لصحيفة التايمز: "كنا في عجلة من أمرنا حقًا لإنشاء هذا التطبيق ونشره بأسرع ما يمكن للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس".
وأضاف هيون، "لا يمكننا تحمل إجراء فحص أمني مستهلك للوقت على التطبيق قد يؤخر نشره"، ولا يوجد حاليًا أي دليل على أن العيوب قد تم استغلالها.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ثغرة بتطبيق العزل الذاتي لكوريا الجنوبية تعرض أسماء ومواقع المستخدمين للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.