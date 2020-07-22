ميزات جديدة من سناب شات تساعد على التأمل والاسترخاء

وأشار المختصون إلى أن تطبيق Snap Minis الذي حصلت عليه الخدمة أصبح مدمجا داخل الدردشات ولا حاجة لتحميله خصيصا.

ويساعد هذا التطبيق مستخدميه على إنشاء جلسات للتأمل الجماعي عبر "سناب شات"، ويعتبر مثله مثل التطبيقات الصغيرة المدمجة في الخدمة حاليا مثل Headspace، وتطبيق العمل الجماعي Flashcards، وخدمة الرسائل التفاعلية Prediction Master، وخدمة Prediction Master.



ويعطي هذا التطبيق للمستخدم عدة خيارات للتأمل عن طريق جلسات صغيرة مدتها 3 أو 4 دقائق، منها خيار "كن لطيفا"، أو خيار "وقتي"، أو خيار "تنفس فقط"، أو "اخرج من الفوضى".

ويأمل المطورون في "سناب شات" أن يصبح تطبيقهم معتمدا من قبل المستخدمين لإجراء جلسات التأمل والاسترخاء ويحل محل التطبيقات الخاصة المصممة لهذا الغرض حاليا، كما أشاروا إلى أنهم يعملون على تطوير منصتهم لإدخال ميزات جديدة عليها قبل نهاية العام الجاري، لمساعدة المستخدمين على القيام بعدة نشاطات منها شراء التذاكر للمهرجانات ودور السينما والحفلات الموسيقية.



وتأتي هذه التعديلات بهدف اجتذاب أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى هذه المنصة التي يستخدمها الآن نحو 229 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.