شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث قمرين صناعيين صينيين لاستكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن الخبراء الصينيين انتهوا من تحديث قمرين صناعيين سوف يستخدمان فى أول بعثة صينية إلى الكوكب الأحمر، وتفيد الوكالة بأن الحديث يدور حول القمرين Tianlian I-02 وTianlian II-01 ، اللذين ستكون مهمتهما الأساسية، إعادة إرسال المعلومات المستلمة إلى الأقمار الصناعية الصينية العاملة فى الفضاء.

ومن المنتظر إطلاق أول مسبار صينى "تيان ون-1" لاستكشاف المريخ فى نهاية شهر يوليو الجاري-بداية شهر أغسطس المقبل بواسطة صاروخ النقل Long March 5، من مطار وينشانج الفضائى على جزيرة هايدان. وقد وصل الصاروخ والمسبار إلى منصة الإطلاق، ومن المتوقع أن تجرى عملية الإطلاق يوم 23 يوليو الجاري. بحسب وسائل الاعلام الصينية.

ووفقا للحسابات الأولية سيحتاج المسبار إلى سبعة أشهر للوصول إلى سطح الكوكب الأحمر، وفى حال نجاحه يبدأ بإرسال المعلومات التى سيحصل عليها عن الكوكب إلى الأرض فى عام 2021.

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وكانت الصين قد ذكرت فى شهر أبريل الماضى أن بعثتها الأولى لدراسة المريخ ستسميها تاين وين-1 ، وتتضمن هذه المهمة التحليق فى مدار الكوكب الأحمر والهبوط والتحرك على سطحه، وسوف يتمكن العلماء فى حال نجاح هذه المهمة، من دراسة الغلاف الجوى للكوكب الأحمر وكذلك تضاريس سطحه وخصائصه الجيولوجية، ومجاله المغناطيسى، ما يساعد فى الحصول على معلومات عن أصل الكوكب وتطوره وكامل المنظومة الشمسية.

وتبقى مهمة المسبار الرئيسية البحث عن علامات الحياة على الكوكب، ومساعدة الخبراء على فهم فيما إذا كانت الظروف الحالية على الكوكب ستتغير فى المستقبل وتصبح مناسبة لحياة البشر.

جدير بالذكر أن المريخ استقبل أول مسبار فضائي عربي أطلقته الإمارات "مسبار الأمل"، وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء منذ عدة أيام، عن تلقيه أول إشارة من "مسبار الأمل"، الذي انطلق للفضاء في رحلة تاريخية إلى المريخ هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف أجواء الكوكب الأحمر.