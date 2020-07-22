سعر و مواصفات OnePlus Nord 5G – مميزات و عيوب ون بلس نورد 5 جي

OnePlus Nord 5G هاتف متوسط من شركة OnePlus و اول عودة للأسعار المنخفضة منها. و لكني ارى ان سعره مرتفع بعض الشئ. الهاتف يصدر بمميزات جيدة من معالج بأداء جيد هو Snapdragon 765G و دعم 5G مع بطارية كبيرة و سرعة شحن عالية. و اخيرًا كاميرات جيدة

هاتف OnePlus Nord 5G يحمل الكاميرا الأساسية من OnePlus 8 و لكن مع باقي كاميرات طبيعية رأيناها كثيرًا. و بسعر 400 يورو اي ما يعادل 9100 جنيه مصري بتحويل العملة و بإضافة الضرائب المفروضة و من رأيي يمكنك شراء Samsung Galaxy Note 10 Lite بهذا السعر. او OnePlus 7 او Galaxy S10 lite بهذه الفئة السعرية افضل من OnePlus Nord 5G.