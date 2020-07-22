تكنولوجيا: أهم وأفضل عروض أسبوع السعادة على متجر أمازون السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق اليوم أسبوع السعادة على متجر أمازون مع مجموعة من أفضل العروض والخصومات للمستخدمين على مختلف المنتجات، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل العروض المقدمة خلال هذا الأسبوع. 1-سماعة Panasonic ErgoFit السعر: 42 ريال سعودي المواصفات: تدعم الإتصال السلكي.

تتميز بوسائد ErgoFit للأذن بتصميم فائق النعومة يتوافق بشكل مباشر مع أذن المستخدم

8 من الإختيارات في الألوان مع أسلاك ووسائد بنفس الألوان المميزة.

إستجابة سريعة مع نطاق ترددي واسع

موصل يصل إلى طول 3.6 قدم ليقدم تجربة مريحة للمستخدم.

إستجابة مع تردد 20Hz-20kHz يمكنك الحصول على سماعة Panasonic ErgoFit الآن عبر الرابط التالي: https://amzn.to/30Bjmkj 2-لوحة مفاتيح Vulcan 100 Aimo RGB الميكانيكية السعر: 485.33 ريال سعودي المواصفات: برامج تدعم إدراك سريع لعمليات الإدخال، مع مسافة إنتقال 1.8 مم ودعم الموازنة بين الإستجابة والسرعة

تصميم يدعم مقاومة تراكم الغبار

لوحات علوية من الألومينوم لتعزيز قوة الضغط على المفاتيح

نظام إضاءة ذكي AIMO، مع إضاءة LED تدعم عمر طويل، مع قاعدة شفافة للوحة المفاتيح لتدعم عرض إضاءة بسطوع أعلى، كما تدعم 16.8 مليون لون.

مفاتيح الوسائط، مع ميزة الدخول السريع لإعدادات الصوت والفيديو.

ميزة التحكم السريع. يمكن الحصول على لوحة مفاتيح Vulcan 100 Aimo RGB الميكانيكية عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2BlMtQb 3-AmazonBasics Nylon Braided كابل Lightning إلى USB A السعر : 28 ريال سعودي Advertisements المواصفات: يدعم معايير Apple MFi كما يتوافق مع شاحن كلاً من iPhone X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / iPad Pro / iPad Air / Air 2 / iPad mini / mini 2 / mini 4 والجيل الرابع من iPad، والجيل الخامس من iPod Touch.

يدعم الإتصال بهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد عبر موصل Lightning والشاحن عبر موصل USB بجهاز الشحن في الحائط.

أسلاك نحاسية مميزة بأعلى جودة، كما تدعم إشارات أقوى.

حماية أعلى من طبقة نسيج من ألياف النايلون

تصميم قوي يدعم الثني حتى 95 درجة و4000 مرة. يمكن الحصول على كابل Lightning إلى USB A عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3jpRoka 4-هاتف Apple iPhone 11 السعر: 3129 ريال سعودي المواصفات: يدعم Face ID

وزن 194 جرام

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام

شاشة OLED بحجم 6.1 إنش

كاميرة خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة

كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل TrueDepth

يدعم Apple Pay يمكن الحصول على هاتف Apple iPhone 11 عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3hmXAaO 5-بطاقة ذاكرة SanDisk سعة 200 جيجا بايت Ultra microSDXC UHS-I السعر: 120.59 ريال سعودي المواصفات: تتوافق في العمل مع أجهزة وهواتف الأندوريد وكاميرات MIL

دعم تخزين كم أكبر من محتوى الفيديو بجودة Full HD

سرعة قراءة بيانات تصل إلى 100 ميجابايت في الثانية، مع دعم تخزين صور حتى 1000 صورة في الدقيقة.

تحميل سريع للتطبيقات بمعايير A1

تطبيق SanDisk Memory Zone لإدارة سريعة للملفات. يمكن الحصول على بطاقة ذاكرة SanDisk سعة 200 جيجا بايت Ultra microSDXC UHS-I عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2WLiaKa اعلان







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