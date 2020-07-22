تكنولوجيا: هواوي تدعم هاتف Mate 40 بشاشات OLED بخاصية اللمس مدمجة من BOE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Mate 40 لاحقاً هذا العام بشاشات OLED تقدم من شركة BOE، بينما تدعم هواوي هاتف Mate 40 Pro بشاشات OLED من 3 موردين هم BOE وسامسونج إلى جانب LG.

إختارت العملاق الصيني هواوي هذا العام تنويع سلسلة توريد شاشات OLED لهواتف Mate 40 القادمة، حيث تحصل شركة BOE حصرياً على أوامر توريد شاشات OLED للإصدار الرئيسي Mate 40، بينما تشترك BOE مع موردين أخرين لدعم هاتف Mate 40 Pro بشاشات OLED.

كانت شركة BOE قد تقدمت بعرض في بداية هذا العام لدعم هواتف Mate 40 بشاشات OLED، إلا أن تقنية الشركة لم تنتهي بشكل كامل خلال هذا الوقت.

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وتسعى شركة BOE في الفترة الأخيرة لدعم عمالقة تصنيع الهاتف بشاشات OLED لتكون إختيار أخر في الأسواق ينافس سامسونج وLG، ولقد حاولت هذا العام أن تكون من بين موردي ابل لهواتف iPhone إلا أنها لم تنجح في إقناع عملاق التكنولوجيا بتقنيتها حتى الآن.

أيضاً من المقرر أن تنتج BOE شاشات OLED بتقنية on-cell لهواتف هواوي القادمة، حيث تأتي هذه الفئة من الشاشات بتقنية اللمس مدمجة في الشاشة مباشرة كبديل لإستخدام لوحات منفصلة لخاصية اللمس في الهاتف، حيث من المتوقع أن تدعم هذه التقنية الشاشات الجديدة بعرض أوضح مع مهام أكثر، وأيضاً ستدعم خفض تكلفة الإنتاج.

يذكر أن تسريبات أخرى جاءت عبر صفحة RODENT950 أشارت إلى أن هواوي تقدم هاتف Mate 40 Pro بشاشة منحنية بتصميم waterfall مع اثنان من الثقوب لكاميرة سيلفي مزدوجة، بينما ياتي هاتف Mate 40 بشاشة منحنية مع كاميرة سيلفي واحدة في ثقب الشاشة.

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