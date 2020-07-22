آبل تواجه دعوى قضائية بسبب عمليات الإحتيال بإستخدام بطاقات هدايا iTunes

فاطمة أيت طالب - دبي - عمليات الإحتيال التي تتضمن بطاقات الهدايا شائعة جدًا. وذلك لأنه بدلاً من مطالبة الضحايا بإرسال الأموال إليهم مباشرة، يطلب هؤلاء المخادعون أحيانا مدفوعات على شكل بطاقات هدايا. كما قلنا، بالنظر إلى مدى شيوع هذه الحيل، قد تعتقد أن الشركات ستفعل المزيد لوقفها، أو على الأقل مساعدة أولئك الذين يقعون ضحية لمثل هذه الحيل.

لسنا متأكدين من إجراء آبل عندما يتعلق الأمر بالإحتيال بإستخدام بطاقات هدايا iTunes، ولكن يبدو أن بعض الأشخاص ببساطة ليسوا سعداء بكيفية تعامل الشركة مع الأمر، وقد تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة منذ ذلك الحين لأنها لا تقوم بالكثير لمساعدة أولئك الذين كانوا فريسة لمثل هذه التكتيكات.

وفقا للدعوى القضائية، فهي تقول أن شركة آبل تقول على ما يبدو للضحايا أنه لا يوجد ما يمكنها فعله بمجرد إنفاق الأموال. ومع ذلك، تجادل الدعوى بأن هذا غير صحيح. يُقال أن شركة آبل تحتفظ بنسبة 100 في المئة من الأموال لمدة 4 إلى 6 أسابيع بين شراء التطبيقات والأموال المقدمة للمطورين.

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يعمل هذا الإجراء مثل الضمان حيث تحتفظ آبل بالأموال، بدلاً من إرسال الأموال مباشرة من المشتري والمطور. وهذا يعني أن هذا ضمن سيطرة آبل لإسترداد 100 في المئة من الأموال التي تُنفق على بطاقة الهدايا. لم تستجب آبل حتى الآن للدعوى القضائية، ولكن نأمل أن يغير ذلك كيفية تعامل الشركة مع عمليات الإحتيال المتعلقة ببطاقات الهدايا والتعامل معها في المستقبل.