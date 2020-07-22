نظام Windows 10x من مايكروسوفت قد لا يصل حتى العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة مايكروسوفت على إصدار جديد من نظام Windows 10 يُدعى Windows 10x. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو متى سيتم إطلاق هذا الإصدار الجديد؟ إذا كنت تأمل في رؤيته بحلول نهاية العام 2020، فقد تشعر بخيبة آمل كبيرة لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع ZDNet، فيبدو أن نظام Windows 10x لن يصل حتى ربيع العام 2021.

وفي حالة إذا لم تسمع عن نظام Windows 10x من قبل، فهو نظام تشغيل تم تصميمه في الأصل لإستهداف الأجهزة المُزدوجة الشاشة مثل Surface Neo من مايكروسوفت. ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، تردد أن مايكروسوفت حولت تركيزها أكثر نحو الأجهزة التي تستخدم شاشة واحدة بدلاً من الأجهزة المُزدوجة الشاشة.

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وفقا لتقرير ZDNet، فيبدو أن نظام Windows 10x يمكن أن يتأخر أكثر حيث سيكون متاحًا في العام 2022 فقط. ولن يكون نظام Windows 10x المصمم للأجهزة المُزودة بشاشة واحدة فقط متاحًا أيضًا للمستخدمين العاديين لأنه سيركز أكثر على ما يبدو على الشركات والمستخدمين في قطاع التعليم.

لم تؤكد لنا مايكروسوفت حتى الآن أيًا من هذا، لذلك يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن من المثير للإهتمام أنه على الرغم من إعلان مايكروسوفت عن الأجهزة المزدوجة الشاشة مثل Surface Neo و Surface Duo، فإن نظام Windows 10x المصمم للأجهزة المزدوجة الشاشة سيتأخر لفترة زمنية أطول.