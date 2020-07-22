شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 51% من سكان العالم يستخدمون السوشيال ميديا .. و 59% الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير المفصل الشهير الذى تصدره Hootsuite عن حالة الانترنت حول العالم مجموعة من الأرقام المثيرة للاهتمام، حيث جاء فيه أن هناك 3.96 مليار مستخدم يدخل إلى الشبكات الاجتماعية بشكل نشط، حيث يمثل هذا الرقم 51% من سكان الكوكب، فيما يواصل فيس بوك صدارته على باقي الشبكات حيث لديها 2.6 مليار مستخدم، وهناك 2 مليار مستخدم لتطبيقاتها الأخرى ماسنجر وواتس اب، وهناك 1.08 مليار مستخدم لانستجرام.





وكشف التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بلغ حوالى 4.57 مليار مستخدم، بنسبة 59%، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين على شبكات السوشيال ميديا حوالى 3.96 مليار مستخدم، وكشف التقرير أن مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمين على شبكات الإنترنت يوميا حوالى 6 ساعات و 42 دقيقة، فيما يبلغ الوقت الذي يقضونه على السوشيال ميديا حوالى 2 ساعة و 22 دقيقة.

Advertisements

وقد ساعد فيروس كورونا في ازدياد مستوي الإقبال على الخدمات المختلفة، حيث ازداد الإقبال على الهواتف الذكية والمحمولة بنسبة 70%، بينما على أجهزة اللاب توب بنسبة حوالي 47%، وقد ازداد معدل مشاهدة مزيد من العروض والأفلام 54%، بينما أصبح الناس يقضون مزيد من الوقت على السوشيال ميديا بنسبة 43%.