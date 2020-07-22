ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الساعات الـ 72 المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وقالت الهيئة، في بيان نشره موقع "مصراوي"، إن طقس اليوم الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة سجلت على القاهرة 34 - 23- والسواحل الشمالية، 30- 23، جنوب سيناء 39- 28- شمال الصعيد 37- 25، جنوب الصعيد 42- 30.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، إلى جانب نشاط الرياح على المناطق الجنوبية.

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وعن طقس الخميس، قالت الهيئة إنه سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 35 - 24- والسواحل الشمالية، 30- 23، جنوب سيناء 37- 28- شمال الصعيد 37- 26، جنوب الصعيد 41- 30.

وتمثلت الظواهر الجوية في الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

أما عن طقس يوم الجمعة المقبل، أكد الهيئة أنه حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36 - 24- والسواحل الشمالية، 30- 23، جنوب سيناء 41- 28- شمال الصعيد 39- 27، جنوب الصعيد 42- 30.​