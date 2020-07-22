كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ابتكار جديد لشريحة الكترونية تسمح لك ببث الموسيقى مباشرة إلى دماغك

ستقوم غرسات Neuralink الخاصة بشركة ELON Musk ببث الموسيقى مباشرة إلى دماغك.

تم تأكيد هذه الميزة من قبل Musk عند الرد على سؤال على Twitter حيث سأل عالم الكمبيوتر أوستن هوارد موسك عبر تويتر: “إذا قمنا بتطبيق neuralink – هل يمكننا الاستماع إلى الموسيقى مباشرة من رقائقنا؟” فرد عليه Musk ببساطة بـ “نعم”.

ستكون هذه خطوة كبيرة من سماعات الأذن اللاسلكية وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى أي سماعات على الإطلاق.

رد Musk أيضًا بـ “نعم” على مستخدم تويتر آخر الذي سأل عما إذا كان من الممكن أن تحفز عملية الزرع إفراز الأوكسيتوسين والسيروتونين والمواد الكيميائية الأخرى عند الحاجة لمساعدة أولئك الذين يعانون من الوسواس القهري.

إن مفهوم نقل الموسيقى مباشرة إلى دماغك ليس فريدًا بالنسبة لـ Neuralink. كما تعمل شركات أخرى على سماعات عالية التقنية ترسل اهتزازات للموسيقى عبر جمجمتك.

يبحث Musk عن الأشخاص الذين عملوا في مشروع مماثل للانضمام إلى Neuralink. لا نعرف حتى الآن الكثير عن كيفية عمل الغرسات، لكن Musk قال إنها ستكون إعلانًا جديدًا في 28 أغسطس.

وقال الملياردير في حديث على بودكاست جو روجان في مايو، أن الجهاز يمكن أن يُصلح يومًا ما “أي شيء يخل بالمخ”. ويتمثل الهدف من هذا الاختراع هو إنشاء واجهة دماغية كاملة في غضون 25 عامًا وهذا يعني أن البشر يمكنهم الاتصال بالأجهزة بعقولهم فقط.

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تأسست Neuralink في عام 2016 وتعمل على “خيوط” صغيرة يمكن إدخالها في دماغ الإنسان وتساعد في علاج الإصابات والصدمات كما تم التوضيح بأن عملية الإدراج تتطلب إزالة جزء من الجمجمة ومن ثم يتم إدخال جهاز Neuralink ويليها قطب الجرح في الدماغ ويتم بعد ذلك خياطة المريض، ويقول Musk أنك لن تتمكن حتى من معرفة أنه تم إدخال الجهاز.

وقال Musk في السابق لمستمعي البودكاست في روجان: “نحن لم نختبر الغرسة على الأشخاص بعد، لكنني أعتقد أنها لن تكون طويلة جدًا”. “قد نتمكن من زرع رابط عصبي في أقل من عام في شخص.” وفي شهر فبراير، كان قد أعلن Musk عن إصدار جديد ومحسن من الغرسة.

تفتخر الشركة على موقعها على شبكة الإنترنت بأنها تطور “واجهات دماغية عالية للغاية ذات عرض نطاق ترددي عالي لتوصيل البشر وأجهزة الكمبيوتر”. كما صرح Musk أن Neuralink ستركز أولاً على التطبيقات الطبية، مثل معالجة آثار أمراض الدماغ مثل الصرع وبعد ذلك، سيتم تحديث رقائق الدماغ لتطوير “علاقة تكافلية” بين الذكاء الاصطناعي والإنسانية.

في نهاية المطاف، يعتقد Musk أن الرقائق المزروعة هي التي ستحمي البشر من أن يصبحوا أنواعًا مهددة بالانقراض.

وأخبر Musk أن الغرسة يبلغ قطرها حوالي بوصة، وقال إن الروبوت سيتم استخدامه لإدخال الغرسة وربط الأقطاب الكهربائية التي تشبه الخيوط بالدماغ.

كما أوضح Musk: “إذا حصلت على واجهة في القشرة الحركية، ثم غرسة تشبه وحدة التحكم الدقيقة بالقرب من مجموعات العضلات، فيمكنك بعد ذلك إنشاء نوع من التحويلة العصبية والتي تعيد شخصًا يعاني من الشلل الرباعي إلى ممارسة وظائفه كاملة. ربما سيحتاج هذا الموضوع للعمل بجد بشكل أكبر.”

وقال الملياردير أن الجهاز المزروع ليس أكثر خطورة من الحصول على جهاز مراقبة القلب، حتى أنه اقترح أنه يمكن أن يسرع الطريقة التي نتواصل بها وقد لا نحتاج حتى إلى التحدث وهذا يعني أن الناس سيصبحون آلة أكثر من الإنسان.