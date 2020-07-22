تكنولوجيا: مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note20 Ultra قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note20 Ultra كما ظهر الهاتف في تسريبات مصورة جديدة.

بدأ العد التنازلي لإنطلاق مؤتمر سامسونج القادم في 5 من أغسطس، ومن جديد تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف Galaxy Note20 Ultra، حيث إستعرضت التسريبات مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تؤكد التسريبات اليوم على أن سامسونج تجلب تحسينات في قلم S الذي يدعم الآن سرعة إستجابة 9 مللي ثانية، كما يدعم المزامنة التلقائية مع تطبيق OneNote من مايكروسوفت، إلى جانب دعم مجموعة من الأوامر بالإيماءات،

كما يدعم هاتف Galaxy Note20 Ultra للمستخدمين الألعاب السحابية على كلاً من خدمات مايكروسوفت القادمة Project xCloud وXbox Game Pass، حيث سيتوفر للمستخدمين عدد 90 لعبة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن سلسلة هواتف Galaxy Note20 ستكون أول الإصدارات المميزة بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 7، كما يأتي النموذج الخاص بالولايات المتحدة من الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، بينما تحصل الأسواق الأخرى على معالج Exynos 990.

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ويأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر periscope بدقة 12 ميجا بيكسل يدعم تكبير رقمي حتى 50 مرة.

مواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra

شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش ودقة عرض 3200 في 1440 بيكسل أو بجودة عرض Quad HD بلس، وأبعاد 19.3:9، في تصميم Infinity-O، مع دعم تقنية HDR10 Plus، وكثافة عرض 508 بيكسل لكل إنش، مع معدل تحديث 120Hz، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 7.

رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus بدقة تصنيع 7 نانومتر مع كرت شاشة Adreno 650، أو رقاقة معالج Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانومتر مع كرت شاشة ARM Mali-G77MP11.

ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في UFS 3.1، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة OneUI

يدعم اثنان من شرائح SIM

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فلاش LED وفتحة عدسات f/1.8 مع PDAF وOIS، ومستشعر Periscope بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.0 ويدعم PDAF وOIS والتكبير البصري حتى مرتين وSpace zoom حتى 50 مرة، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

كاميرة أمامية 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2.

معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مكبرات صوتية ستريو بشهادة AKG، وتقنية Dolby Atmos.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 164.8 في 77.2 في 8.1مم.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، و Dual 4G VoLTE، و Wi-Fi 802.11ax بتردد 2.4/5GHz، ومنفذ USB C مع دعم تقنية NFC.

بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي PowerShare.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Galaxy Note20 Ultra بألوان البرونزي والأسود، على أن تكشف سامسونج عن تفاصيل سعر هذا الإصدار في الحدث القادم في 5 من أغسطس.

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