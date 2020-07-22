تقرير جديد يقترح دعم هواتف iPhone 12 Series للتقنيتين 5G mmWave و 5G Sub-6GHz

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع على نطاق واسع أن تدعم تشكيلة هواتف iPhone 12 Series شبكات الجيل الخامس 5G هذا العام. ومع ذلك، في الوقت الراهن، هناك نوعان مختلفان من تقنية 5G المستخدمة من قبل شركات الإتصالات، فهناك تقنية mmWave و Sub-6GHz، لذا فإن السؤال هو أي من هاتين التقنيتين سيستخدمها iPhone 12؟

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع DigiTimes، فيبدو أن تشكيلة iPhone 12 Series ستدعم كلا التقنيتين. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذه ستكون إستراتيجية آبل في العام 2020، ولكن من المتوقع أن تتغير في العام 2021. على ما يبدو، بالنسبة لهواتف iPhone القادمة في العام 2021، فقد تلتزم شركة آبل بدعم تقنية واحدة فقط من 5G، مما يعني أنها ستدعم إما mmWave أو Sub-6GHz.

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جدير بالذكر أن هذا يتناقض مع ما سمعناه في وقت سابق من هذا العام، فقد تردد أن بعض المناطق ستحصل على طرازات iPhone 12 Series التي تدعم النطاق mmWave، في حين ستحصل المناطق الأخرى على الطرازات التي تدعم النطاق Sub-6GHz.

في حالة إذا لم تسمع عن mmWave و Sub-6GHz، فهذه تقنيات 5G ولكنها تختلف عن بعضها البعض. شركات الإتصالات التي تستخدم تقنية mmWave توفر سرعات أعلى، ولكن نطاق التغطية يكون أقصر ومصممة للإستخدام في المناطق الحضرية الأكثر كثافة. ومن ناحية أخرى، توفر تقنية Sub-6GHz تغطية أوسع ولكنها تكون أبطأ من mmWave، ولكنها لا تزال أسرع من 4G LTE.