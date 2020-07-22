شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى .. خطوات تقلل من مشاكل نفاد بطارية هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الشاشة هي أكبر مستهلك للبطارية منذ ظهور الهواتف الذكية الحديثة، حيث تستمر الشاشات في الحصول على مظهر أكبر وأكثر إشراقًا وأكثر ألوانًا، بالإضافة إلى الحصول على تعريفات أعلى، وعلى الرغم من أنها تحسن التجربة العامة، إلا أن كل هذه العوامل تجعل شاشات الهواتف الذكية أكثر استهلاكا للطاقة، لذلك نقدم لك بعض الخطوات للتحكم في هذا الأمر وحماية بطاريتك من النفاد بسبب الشاشة، وفقا لما ذكره موقع " androidauthority".





كيفية التحقق من استخدام البطارية1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. حدد البطارية.

3. اضغط على زر القائمة ذات النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

4. اضغط على استخدام البطارية.

5. اضغط على زر القائمة ذات النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

6. اضغط على إظهار استخدام الجهاز الكامل.

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تحقق من استخدام البطارية وسوف تجد معظم الأوقات أن الشاشة ستحتل المرتبة الأولى، عند هذه النقطة، تكون الشاشة القاتل الأول للبطارية بنسبة استخدام 72٪، حيث تتقدم تقنية عرض الهواتف الذكية بشكل أسرع بكثير من تقنية البطارية، مما يجعل عمر البطارية مشكلة أكبر يمكن معالجتها في السنوات القادمة، حتى تتحسن الأمور، سيكون عليك ببساطة الحفاظ على الطاقة بهذه الطرق.





نصائح لخفض استنفاد البطارية من الشاشة• خفض سطوع الشاشة: سيساعدك تعتيم سطوع الشاشة على توفير شحن البطارية بشكل كبير.

• استخدام السطوع التكيفي: سيضمن لك ذلك الحصول على شاشة ساطعة عندما تحتاج إليها، ولكنك ستوفر أيضًا البطارية عندما لا تكون الإضاءة العالية ضرورية.

• تقليل معدلات تحديث الشاشة: بعض شاشات التطبيقات الرياضية ذات معدلات تحديث أعلى، وغالبًا ما يمكنك تخصيص ذلك في الإعدادات.

• تقليل أوقات القفل التلقائي: من خلال تقليل أوقات القفل التلقائي، تأكد من أن شاشتك ليست في انتظار استخدامها وبالتالي تقلل من الطاقة.

• تخلص من الخلفيات الحية: هاتفك يقوم بشكل أساسي بتشغيل الصفحات الأخرى في جميع الأوقات، وهذا يقتل البطارية.

• استخدام خلفية سوداء: إذا كانت لديك شاشة AMOLED، فإن استخدام خلفية سوداء هو الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لأنه ليس من الضروري أن تقوم الشاشة بتنشيط وحدات البكسل هذه.