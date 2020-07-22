شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء ينجحون فى تطوير تكنولوجيا خلايا شمسية جديدة تحصد كمية طاقة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العلماء في أستراليا والولايات المتحدة من تحويل ضوء الطاقة المنخفضة إلى ضوء طاقة ثقيلة يمكن التقاطه بواسطة الخلايا الشمسية باستخدام "الأكسجين" كمكون رئيسي، فقد تم تعزيز كمية الطاقة التي يمكن حصادها من الضوء غير المرئي، واستخدامها في الخلايا الشمسية بفضل تقنية جديدة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد باحثون من مركز ARC للتميز في Exciton Science و UNSW Sydney طريقة لتحويل الضوء المنخفض وغير المرئي لتوليد الطاقة.



خلية شمسية

ستسمح العملية لمصفوفات الطاقة الشمسية بتوليد المزيد من الكهرباء من نفس كمية ضوء الشمس المستخدمة حاليًا، مما يجعلها أكثر كفاءة.

Advertisements

كما أنه في الوقت الحالي، فإن هذه الطريقة غير فعالة إلى حد ما، لكنهم يعملون على التحسينات.وأوضح الباحثون، أن الطاقة من الشمس ليست مجرد ضوء مرئي، بل أن الطيف واسع ويتضمن الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية.

كما أن معظم الخلايا الشمسية وكاميرات الجهاز المقترن بالشحن (CCD) والثنائيات الضوئية (أشباه الموصلات التي تحول الضوء إلى تيار كهربائي) مصنوعة من السيليكون، والتي لا يمكنها الاستجابة للضوء الأقل نشاطًا من الأشعة تحت الحمراء القريبة.

وهذا يعني أن بعض أجزاء طيف الضوء لن يتم استخدامها من جانب العديد من الأجهزة والتقنيات الحالية، لذلك من أجل توسيع نطاق حساسية هذه الأجهزة، وربما زيادة كفاءة الخلايا الشمسية، تتمثل إحدى الإستراتيجيات في تحويل الضوء.

تتضمن العملية تحويل الضوء المنخفض الطاقة إلى ضوء مرئي أكثر نشاطًا يمكن أن يثير السيليكون في العديد من الألواح الشمسية، ولعل إحدى طرق القيام بذلك هي التقاط عدة فوتونات طاقة أصغر للضوء ولصقها معًا.