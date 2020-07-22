شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتنزل ويندوز جديد.. إيه الفرق بين الـ update والـ upgrade؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الأحيان يرغب المستخدم فى تحديث نظام التشغيل لديه أو تحديث بعض البرامج، إلا أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون الفرق بين التحديث update والتطوير upgrade وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين النوعين كما يلى:

التحديث "update ":

عند إجراء تحديث لبرنامج أو نظام تشغيل معين، نلاحظ أنه خلال هذه العملية تحدث مجموعة من التغييرات الطفيفة على مستوى تطبيقات وبرامج النظام، دون المساس ببنية النظام الأساسية، حيث أن معظم التغييرات تكون فى شكل اصلاحات لبعض أخطاء النظام، أو اصلاح الثغرات الأمنية، إضافة الدعم لقطع الهاردوير الجديدة.

وغالبا ما يأتى التحديث فى ملفات صغيرة الحجم، كما أنه لا يتطلب سوى دقائق قليلة لتنفيذ عمليات التحديث، إذ أن غالبية ملفات التحديثات الخاصة بمختلف التطبيقات والبرامج لا تتجاوز عدة كيلوبايتات.

التطوير "upgrade"

أما الـ upgrade فهو تطوير البرنامج بشكل كامل مثل الانتقال من ويندوز 7 إلى ويندوز 10، فهذا يعتبر upgrade وليس update، وغالبا ما تكون توفر ملفات التطوير تغييرات مهمة لواجهة الجرافيك الخاصة بالمستخدم، إضافة الا العديد من الخيارات الجديدة والتى غابت عن النسخة السابقة، وهى ملفات ذات حجم كبير مقارنة بالتحديثات.