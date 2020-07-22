شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح ميزة لجمع التبرعات الشخصية داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق انستجرام ميزة تسمح للمستخدمين بجمع الأموال لأسباب شخصية على النظام الأساسى، وستتم تجربة الميزة مبدئيًا فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا اليوم، إذ تأتى هذه الميزة نتاج زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لرفع مستوى الوعى ببعض المشكلات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، على سبيل المثال، فى يونيو الماضى شارك العديد من أعضاء الشبكة الاجتماعية فى #blackouttuesday لزيادة الوعى بالظلم الاجتماعى والعرقى فى الولايات المتحدة.

الآن، يقوم انستجرام بتجربة السماح للأشخاص بالتبرع بالمال داخل التطبيق، والذى يمكن أن يذهب إلى مجموعة من الأسباب بما فى ذلك المؤسسات الخيرية والمشاكل الطبية أو الشركات الصغيرة.

وقال انستجرام إنه يعمل حاليًا على الترويج لجمع التبرعات فى كل من النيوزفيد وفى القصص، وسيتم طرحها فى الأشهر القادمة.

قال التطبيق المملوك لفيس بوك لـ MailOnline إنه لا يجنى أى أموال من جامعى التبرعات، ولكنه يذكر أن هناك رسوم معالجة تختلف حسب البلد.

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كما تضاعفت التبرعات عبر التطبيق فى الشهر الماضى وزادت المشاركات المتعلقة بالتبرعات بأكثر من 200 فى المئة فى نفس الإطار الزمنى، كما يقول انستجرام.

من أجل إنشاء حملة لجمع التبرعات، يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا على الأقل، ويجب أن تستمر حملة جمع التبرعات لمدة 30 يومًا على الأقل.

يقول انستجرام إنه سيكون لديه عملية مراجعة لكل حملة لجمع التبرعات للتأكد من أن السبب مؤهل، وعلى الرغم من أن المستخدمين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا فقط سيكونوا قادرين على \جمع التبرعات فى البداية، إلا أن التبرعات يمكن أن تأتى من أى مكان فى العالم.

كما هو الحال مع مواقع جمع التبرعات الأخرى، يمكن للمستخدم أن يختار إما أن يبقى مجهولاً أم لا عند التبرع.

يمكن للمستخدمين إنشاء حملة لجمع التبرعات من خلال الضغط على "تعديل الملف الشخصي" و "إضافة جمع التبرعات" و "رفع الأموال، كما سيكون هناك أيضًا خيار إضافة صور واختيار فئة وإضافة معلومات أكثر تفصيلاً حول الحملة.

سيكون بإمكان المستخدمين أيضا خيار إضافة صورة وتحديد فئة لجمع التبرعات وإضافة معلومات إلى حملة جمع التبرعات.