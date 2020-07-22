شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن شريحة ستتمكن من بث الموسيقى مباشرة لأدمغة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Neuralink، أن شريحة الشركة الدماغية ستتمكن في النهاية من بث الموسيقى مباشرة إلى أدمغة الناس، فإذا نجحت عملية زرع شريحة الدماغ، قد تصبح بمثابة سماعات للرأس داخلية لسماع الموسيقى، وفي تبادل عبر تويتر مع عالم الكمبيوتر، أوستن هوارد مع ماسك، قال إن جهاز الشركة سيكون قادرًا في النهاية على بث الموسيقى مباشرة إلى دماغ الإنسان.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر هوارد في تغريدة: "إذا قمنا بتطبيق neuralink.. هل يمكننا الاستماع إلى الموسيقى مباشرة من شرائحنا؟، ورد عليها ماسك ببساطة ،" نعم ".

تأتي هذه التصريحات بعد ادعاءات غامضة أخرى من ماسك، بأن Neuralink ستكون قادرًة على علاج الاكتئاب والإدمان، فإنه في تبادل منفصل على تويتر في وقت سابق من هذا الشهر، سأل أحد مستخدمي تويتر، "هل يمكن استخدام Neuralink لإعادة تدريب جزء من الدماغ المسؤول عن التسبب في الإدمان أو الاكتئاب؟"، ورد ماسك، "بالتأكيد.. هذا رائع ومرعب على حد سواء".

ولكن في هذه المرحلة، من الصعب استبعاد ما يمكن أو لا يمكن لـ Neuralink فعله منذ أن تمت مناقشة الجهاز، وهو عبارة عن غرسة بقياس بوصة واحدة يتم إدخالها جراحيًا في دماغ الشخص عن طريق إزالة قطعة من جمجمته.

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ولعل بعد أكثر من شهر بقليل من الآن، ستعقد Neuralink ثاني حدث عام كبير لها كشركة، والذى لم يتم التعرف حتى الآن عن أسباب عقده، أو المنتجات التى سيتم الكشف عنه.

لكن ذلك لم يمنع ماسك من محاولة الإثارة بشأن تقدم الشركة على تويتر، وكان قال ماسك: "انتظر حتى ترى الإصدار التالي مقابل ما تم تقديمه العام الماضي"، مضيفا "إنه رائع".

ووصف ماسك Neuralink شريحته الخاصة، المسماة N1 والتي يتم زرعها جراحيًا في الدماغ باستخدام الروبوت من خلال شق يبلغ حجمه بوصتين، ويزعم أن العملية تستغرق أقل من ساعة.