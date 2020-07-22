شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف ليه سموها Intel واسمها الأصلى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد عمر شركة Intel Corp عن الخمسين عاما، حيث سجلت نصف قرن كواحدة من أكبر الشركات القديمة والأكثر ابتكارًا في وادي السيليكون منذ عامين، ومع ذلك لا يعلم الكثيرون سبب تسميتها بهذا الاسم، نرى فقط كلمة انتل على الكمبيوتر ولا نسأل عن أصلها، هنا نرصد هذه الحقيقة عن الشركة وفقا لما ذكره موقع "bizjournals".

لم يكن Intel الاسم الأصلي للشركة، حيث تأسست شركة إنتل في 18 يوليو 1968 من جانب روبرت نويس وجوردون مور، الذين غادروا شركة فيرتشايلد، وكان اسم الشركة في الأصل "NM Electronics" التي تعود لأول حرف من ثانى اسم من أسماء مؤسسيها، ثم اشتروا حقوق استخدام اسم "Intel"، وهو اختصار لـ Integrated Electronics أي ما يعنى الالكترونيات المتكاملة، من شركة تسمى Intelco.

أما عن الحقائق المهمة الأخرى في تاريخ الشركة، فقد دفعت 60،000 دولارًا لشراء حقوق الشريحة الأساسية الأولى من شركة الحاسب اليابانية Busicom، وأطلقت شركة Intel منتج الشرائح، المسمى 4004 ، في عام 1971، وكان بمثابة الأساس للحوسبة المستندة إلى المعالجات الدقيقة من Intel.

وبدأت Intel العمل في متحف في أوائل الثمانينيات وافتتحت للجمهور في عام 1992، حيث يزور المتحف الذي تبلغ مساحته 10000 قدم مربع أكثر من 86000 شخص سنويًا ويقع في المقر الرئيسي لشركة Intel.

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وتتراوح المعروضات من شاشات تصنيع شرائح السيليكون إلى تاريخ إنتل كواحد من رواد وادي السيليكون.

كما أنه قبل العمل مع صانعي الساعات مثل TAG Heuer و Fossil، دخلت Intel سوق الساعات الرقمية في عام 1972 مع الاستحواذ على Microma، ثم انتهت الشركة ببيع القسم إلى Timex في عام 1978 ، لكن المؤسس المشارك لشركة Intel جوردن مور لا يزال يرتدي ساعته Microma.