تكنولوجيا: AMD تعلن عن معالجات Ryzen 4000G APU المخصصة لأنظمة الحاسب المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن معالجات Ryzen 4000G APU المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي، والتي ترتكز على معمارية Zen 2 بدقة تصنيع 7 نانومتر.

تنطلق سلسلة معالجات Ryzen 4000G من فئة معالجات APU بدقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية Zen 2، حيث تبدأ المعالجات من 4 من الأنوية وحتى ثماني من الأنوية، مع مسارات hyper، كما تتوفر معالجات Ryzen 4000G APU بنموذج “GE” يدعم إستهلاك طاقة 35 W TDP كبديل لقدرة 65 W.

يدعم إنتقال AMD من معمارية Zen Plus إلى معمارية Zen 2 آداء أفضل في معالجات Ryzen 4000G APU حتى 2.5 مرة أكثر، مع آداء عبر مسارات متعددة مقارنة ب3200G، و3400G.

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أيضاً عند مقارنة معالجات Ryzen 4000G APU الجديدة بإصدار إنتل Core i7-9700 تقدم معالجات Ryzen آداء أفضل بنسبة 5% في المسارات الأحادية، وتحسينات في الآداء بنسبة 31% في المسارات المتعددة، كما تحتوي معالجات APU الجديدة على 8 من ممرات PCIe 3.0.

ومن المقرر أن تتوفر معالجات Ryzen 4000G APU الجديدة من AMD للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب فقط الآن، لذا لن تتوفر في منافذ البيع، حيث ستأتي المعالجات مثبتة مسبقاً في أنظمة معدة مسبقاً من شركات مثل Dell، و HP، أيضاً تخطط AMD لتوفير هذه المعالجات للمستخدمين قريباً، على أن تتوافق في العمل مع سلسلة اللوحات الأم 500.

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