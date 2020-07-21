تكنولوجيا: جوجل تبدأ في إختبار ميزة جدولة التحميل في تطبيق Chrome على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث في إختبار مجموعة من المميزات التي تقدم لاحقاً في تحديث تطبيق متصفح Chrome على منصة الأندوريد، والتي تشمل ميزة جدولة بدء التحميل لوقت لاحق.

تتضمن المميزات الجديدة التي تقدم من جوجل في تطبيق كروم دعم المستخدم بإختيار وقت محدد لتحميل الملفات عبر المتصفح، حيث يمكن تنشيط الميزة عبر تمكين Flags في التطبيق.

يمكن لميزة جدولة التحميل في تطبيق متصفح كروم أن تدعم المستخدم في التحكم بكفاءة أكبر في موعد بدء تحميل الملفات، أو في تحميل الملفات عند الإتصال بشبكة WiFi أو شبكات المحمول.

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ويمكن تجربة الميزة الجديدة في متصفح كروم “Chrome://flags” التي ستظهر Flags المتاحة، ويمكن للمستخدم إختيار اثنان من flags وهي “تمكين التحميل في وقت لاحق” أو “إظهار إختيار التحميل في وقت لاحق عند الإتصال بشبكات WiFi”.

ومن المتوقع أن يظهر للمستخدم ثلاثة من الإختيارات عند تحميل الملفات في تطبيق متصفح كروم، والتي تختلف بين التحميل الآن، أو التحميل عند الإتصال بشبكة WiFi، أو الإختيار الثالث للتحميل في تاريخ وموعد يتم تحديده من المستخدم، كما سيتاح للمستخدمين إختيار لإيقاف تشغيل هذه الشاشة في قائمة التحميل عبر الإعدادات.

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